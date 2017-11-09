В Одессе владелицу авто на "бляхах" оштрафовали на 3 млн грн

В Одессе владелице авто с литовской регистрацией выписали рекордный штраф в 3 млн грн. Об этом сообщает УНИАН.





Два года назад одесситка вместе с мужем приобрела Cadillac Escalade 2007 г. выпуска. Женщина уверяет, что сидела за рулем стоящего с выключенным двигателем авто, когда к ней подошли полицейские и потребовали документы.





Одесситка, по мнению таможни, нарушила ст. 485 Таможенного кодекса (действия, направленные на неправомерное освобождение от уплаты таможенных платежей). Санкция этой статьи предполагает штраф в размере 300% от неоплаченных платежей, в том числе таможенной пошлины, акцизного налога и налога на добавленную стоимость, которые в данном случае и составили 3 млн грн. Решение о взыскании штрафа принял Приморский суд Одессы.





Защита одесситки собирается обжаловать это решение.





Ранее сообщалось, что по подсчетам Госфискальной службы, более 63,9 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией находятся в Украине с нарушением срока пребывания.



