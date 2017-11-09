Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.87
USD
26.64
RUB
0.45
EUR
30.87
USD
26.54
RUB
0.45
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
9 ноября 17, 20:38
В Одессе владелицу авто на "бляхах" оштрафовали на 3 млн грн
авто на
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Владелицу авто с иностранной регистрацией признали виновной в нарушении Таможенного кодекса и выписали штраф в 3 млн грн
В Одессе владелице авто с литовской регистрацией выписали рекордный штраф в 3 млн грн. Об этом сообщает УНИАН.

Два года назад одесситка вместе с мужем приобрела Cadillac Escalade 2007 г. выпуска. Женщина уверяет, что сидела за рулем стоящего с выключенным двигателем авто, когда к ней подошли полицейские и потребовали документы.

Одесситка, по мнению таможни, нарушила ст. 485 Таможенного кодекса (действия, направленные на неправомерное освобождение от уплаты таможенных платежей). Санкция этой статьи предполагает штраф в размере 300% от неоплаченных платежей, в том числе таможенной пошлины, акцизного налога и налога на добавленную стоимость, которые в данном случае и составили 3 млн грн. Решение о взыскании штрафа принял Приморский суд Одессы.

Защита одесситки собирается обжаловать это решение.

Ранее сообщалось, что по подсчетам Госфискальной службы, более 63,9 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией находятся в Украине с нарушением срока пребывания.

Источник: liga.net
Ещё по теме:
Volkswagen заплатит дополнительный штраф из-за дизеля
Близится октябрь: придется включать фары на трассе
В Одессу не впускают ни фуры и автобусы
На трассе "Киев-Одесса" восстановили движение
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Как выбрать хорошую зимнюю резину - советы экспертов
noimageВ Киеве столкнулись три машины, погиб один человек - ФОТО
noimageВ Киеве машина врезалась в столб и загорелась (ФОТО)
noimageВ Германии раскрыли схему с "омоложением" авто для Украины
noimageКак долго будет дорожать бензин и как сократить расходы
Лента новостей