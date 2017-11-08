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Новости
8 ноября 17, 12:10
В Киеве столкнулись три машины, погиб один человек - ФОТО
ДТП
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В Киеве в среду утром, 8 ноября, произошла масштабная авария.

Возле станции метро "Шулявская" столкнулись сразу три машины. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел на улице Вадима Гетьмана. Тут по неизвестным пока причинам столкнулись Hyundai, Chery и Renault Logan.

По словам участников аварии, водитель Hyundai на скорости выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с автомобилем Chery. В последний въехал Renault Logan. Водитель Chery погиб.

Напомним, 7 ноября в Оболонском районе Киева маршрутка столкнулась с внедорожником. Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Богатырский. По словам полицейских, микроавтобус Mercedes перевозил пассажиров на въезде в Киев.

Нарушение правил дорожного движения, он повернул на улицу Героев Днепра и при этом не пропустил внедорожник Volvo. Сам водитель Mercedes сказал, что перед ним ехала еще одна маршрутка. Последняя успела проскочить, а в него на большой скорости влетел Volvo. В больницу забрали пять пассажиров с травмами различной степени тяжести.
URA-Inform
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