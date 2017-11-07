Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.12
USD
26.85
RUB
0.46
EUR
30.89
USD
26.72
RUB
0.45
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
7 ноября 17, 09:37
В Киеве машина врезалась в столб и загорелась (ФОТО)
авто
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Киеве в ночь на вторник, 7 ноября, сгорел дотла автомобиль.

Машина, по неизвестным пока причинам, врезалась в столб, а затем загорелась. 

Как сообщают очевидцы, авария произошла на улице Академика Заболотного посреди дороги.


Пожар парализовал целую улицу, две спасательные машины пытались потушить автомобиль, однако в итоге он сгорел полностью. При этом взрыв был таким мощным, что сначала подозревали очередной теракт.


Автомобиль врезался в столб возле остановки, от мощного удара оторвалось колесо, а детали разлетелись по остановке. Само авто отбросило и начало гореть.


К счастью никто в аварии сильно не пострадал, а водителю, который получил травму руки, помощь оказали люди.


Напомним, как сообщалось, в Киеве в ночь на понедельник, 6 ноября, нетрезвый водитель устроил двойную аварию. Вначале он нарушил правила дорожного движения и попытался скрыться от полиции, однако не справился с управлением и врезался в препятствия на пути, а затем в грузовик. К счастью в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.
URA-Inform
Ещё по теме:
Через неделю украинцы могут по дешевке приобрести б/у авто
Какие проблемы ждут авто на иностранных номерах
Украинцы теперь могут без пошлин везти б/у авто из Канады
Когда Киев получит новую развязку на Шулявке (ФОТО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Германии раскрыли схему с "омоложением" авто для Украины
noimageКак долго будет дорожать бензин и как сократить расходы
noimageНа базе Jeep Wrangler создали уникальный внедорожник (ФОТО)
noimageПолиции разрешили останавливать авто для осмотра и проверок
noimageДвадцатка автомобилей, покоривших европейский рынок
Лента новостей