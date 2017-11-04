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АвтоМото
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4 ноября 17, 11:47
В Германии раскрыли схему с "омоложением" авто для Украины
авто
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Немецкая прокуратура города Галле возбудила уголовное дело против трех должностных лиц, которые подозреваются в фальсификации регистрационных документов автомобилей, предназначенных для ввоза в Украину.

В федеральной земле Саксония-Анхальт, местная прокуратура возбудила уголовное дело против трех сотрудниц ведомства, ответственного за регистрацию автомобилей, передает издание DW.

В представительстве города сообщили, что три работника за денежное вознаграждение принимали участие в коррупционной схеме.

Так называемой "омолаживания" регистрационных документов для автомобилей, которые впоследствии ввозились в Украину.

В данное время проводиться следствие, злоумышленников задержали.

Как сообщалось, в столице на улице Уманско автомобиль неожиданно провалился под асфальт. На этот раз в результате инцидента пострадавших нет. Как отмечается, авто лежит на повороте с ул. Уманской к дому на Чоколовском бул., 42а.
URA-Inform
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