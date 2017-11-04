Как долго будет дорожать бензин и как сократить расходы

Бензин за осень подорожал на 1,5 гривни за литр.

Украинским водителям надо готовиться к дальнейшему подорожанию бензина и дизельного топлива — такой прогноз аналитиков рынка нефтепродуктов. Основные причины: продолжающийся рост цен на нефть и "ползучее" удешевление гривни по отношению к доллару.

Нефть и топливо

Эксперты говорят, что главный ускоритель подорожания бензина летом и в начале осени — рост мировых цен на нефть. Как разъяснил нам директор спецпроектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев, цена нефти впервые за два года превысила отметку 60 долларов за баррель (160 л) из-за того, что в марте 2016 г. нефтедобывающие страны (ОПЕК) договорились о снижении ее добычи, чтобы поднять ее стоимость, упавшую в 2015 г. ниже 40 долларов за баррель.

Из-за этого нефтепродукты у нас уже подорожали на 1,5 грн/л (А-95 сейчас стоит в среднем 27 грн/л). Могло быть и больше, если бы не подешевевший до 25,5 грн доллар. С конца октября два неблагоприятных фактора совпали: в мире дорожает нефть, у нас — доллар.

Эксперты

"Рост выше 60 долларов за баррель — кратковременный, несмотря на политическую напряженность в ряде нефтедобывающих стран, прежде всего это Венесуэла и Ирак, — говорит Рябцев. — При такой стоимости снова станет выгодной добыча сланцевой нефти, прежде всего в США, которая восполнит снижение предложения на рынке. У нас на цену бензина больше влияет курс гривни, которая дешевеет к доллару вторую неделю (вчера курс НБУ был 26,82 грн/$, или +29 коп .) Каждые 10 коп. роста стоимости доллара — это 6—7 коп. прибавки в цене литра бензина".

Финаналитики прогнозируют, что доллар в ноябре и декабре может подорожать более чем на 1 грн. По оценке управляющего директора одного из банков Игоря Львова, к январю будет 28 грн/$, чтобы выйти на запланированный в законе о госбюджете на 2017 год среднегодовой курс 27,2 грн/$. Расчет показывает: при таком курсе литр обычного А-95 должен стоить 29—29,2 грн, премиального — 31—31,5 грн.

Но директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн уверен, что топливо так подорожать не должно из-за увеличения его предложения.

"Нынешнее повышение цен — следствие дефицита, который вызван остановкой НПЗ в Мозыре (Беларусь) на ремонт. Сейчас завод в стадии запуска, поставки скоро возобновятся, и дефицит исчезнет. Но остается напряженность в мире, которая неясно сколько продлится. В любом случае существенной корректировки цен не будет, в пределах 50 коп./л", — рассказал нам Куюн.

То есть литр обычного бензина А-95 в среднем подорожает до 27,5 грн/л, премиального — до 29 грн/л, а дизтопливо вырастет в цене до 25,3 грн/л. Впрочем, по "дизелю" рост цен может быть больше — на 1—2 грн/л (до 27,5—28 грн/л) из-за того, что в холода используется более дорогое топливо — не "летнее", а "зимнее" и "арктическое".

Цены

Повышения цен на продукты и промтовары экономисты пока не ожидают.

"Топливная составляющая в их себестоимости до 15%, поэтому, если бензин подорожает на гривню, это добавит в цену единицы товара всего 15 коп., — разъяснил нам президент Украналитцентра Александр Охрименко. — А вот автобусные перевозки, где доля топлива в себестоимости около 50%, могут подорожать в декабре из расчета 1—1,5 грн на 100 км проезда".

"На газе ездить в два раза выгоднее"

Из-за постоянно дорожающего бензина все больше водителей переводят свои автомобили на сжиженный газ (LPG), устанавливая газобалонное оборудование (ГБО). По данным консалтинговой группы "А-95", в этом году потребление LPG-газа в Украине впервые превысило потребление бензина.

Как сообщил нам аналитик "А-95" Артем Куюн, за 9 месяцев этого года доля газа составила 31% от общего объема продаж топлива в литрах, бензинов всех марок — 29%, дизтоплива — 40%.

"Баланс по газу за 10 месяцев 2016 г. — 1202,9 тыс. т, за 10 месяцев 2017 г. — 1301,2 тыс. т. Рост в 2017 г. по сравнению с 2016-м на 7,6%, или на 98,3 тыс. т, — подсчитал Куюн. — Цены до конца года останутся стабильными (сейчас в среднем 12,27 грн/л, в августе из-за дефицита было до 17 грн/л). Цены могли быть и ниже, но их сдерживает дешевеющая гривня".

По расчетам мастера одной из киевских СТО Сергея Черния, ездить на газе примерно вдвое выгоднее, чем на бензине, несмотря на больший на 10—15% расход газа: "Для "Ланоса" при среднем расходе 10 литров бензина на 100 км километр проезда в городе на бензине стоит 2,7 грн, а на газе — 1,4 грн. При цене ГБО в 12 тыс. грн и ежегодном пробеге 12 тыс. км оно окупается за 9 месяцев".