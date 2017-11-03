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3 ноября 17, 17:48
Полиции разрешили останавливать авто для осмотра и проверок
полиция
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Полиция будет массово останавливать автомобили для досмотра и проверок
Полиция Киева и Киевской области перешла на усиленный режим несения службы. Об этом сообщил в Фейсбуке пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

«Усиленный вариант несения службы вводится в связи с осложнением оперативной обстановки, обусловленной совершением ряда резонансных тяжких и особо тяжких преступлений с использованием оружия и взрывчатки. В частности, осуществление террористического акта 25 октября, когда погибли два человека, а трое получили ранения; 30 октября — покушение на убийство Адама Осмаева и Амины Окуевои т.д. «, — написал он.

К проведению мероприятий будут привлечены личный состав всех подразделений Нацполиции, а также Национальной гвардии.

Так, в частности, будет увеличено количество нарядов. Совместно с кинологами они будут отрабатывать автодороги, железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, места массового скопления людей.

«Сотрудники полиции могут просить предъявить документы для идентификации личности и проводить поверхностный досмотр вещей граждан и владельцев транспортных средств — на предмет выявления запрещенных предметов и вещей. Такие меры направлены исключительно на обеспечение безопасности всех законопослушных граждан! «, — отметил Тракало.

Спикер Нацполиции призвал граждан с пониманием отнестись к введению таких мер.

источник: autonews.ua
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