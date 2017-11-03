Уникальный внедорожник создали на базе Jeep Wrangler (ФОТО)

Он создан на базе внедорожника Jeep Wrangler текущего поколения.

Концепт Hellbender базируется на Wrangler Unlimited. Он назван в честь саламандры, которая может плавать в воде.

Внедорожник получил пользовательский экзоскелет, очень футуристичный дизайн, и колеса Procomp Apex с огромными высокопроизводительными шинами.

На крыше установлена турель для пулемета. Этот элемент придает внедорожнику агрессивный внешний вид. В целом же он выглядит на наш взгляд очень даже симпатично.













У этого автомобиля есть передние и задние камеры, премиальная звуковая аудиосистема с девятью динамиками, которая может выдержать любые изменения погоды. Она также имеет два усилителя и встроенный сабвуфер. Это одна из лучших систем компании Alpine Electronics.





Нужно обязательно сказать и про 9-дюймовую информационно-развлекательную систему X209-WRA-OR. Она тоже устойчива к изменениям погоды и совместима с мобильными приложениями для водителей. Эта система обладает GPS-навигацией, она может показывать давление в шинах и угол наклона автомобиля при бездорожье.

Источник: autonews.ua





