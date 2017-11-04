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АвтоМото
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3 ноября 17, 21:43
На базе Jeep Wrangler создали уникальный внедорожник (ФОТО)
концепт Hellbender.
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Компания Alpine Electronics разработала вместе с ателье Define Customs уникальный внедорожный концепт Hellbender.

Он создан на базе внедорожника Jeep Wrangler текущего поколения.

Концепт Hellbender базируется на Wrangler Unlimited. Он назван в честь саламандры, которая может плавать в воде.

Внедорожник получил пользовательский экзоскелет, очень футуристичный дизайн, и колеса Procomp Apex с огромными высокопроизводительными шинами.

На крыше установлена турель для пулемета. Этот элемент придает внедорожнику агрессивный внешний вид. В целом же он выглядит на наш взгляд очень даже симпатично.




У этого автомобиля есть передние и задние камеры, премиальная звуковая аудиосистема с девятью динамиками, которая может выдержать любые изменения погоды. Она также имеет два усилителя и встроенный сабвуфер. Это одна из лучших систем компании Alpine Electronics.


Нужно обязательно сказать и про 9-дюймовую информационно-развлекательную систему X209-WRA-OR. Она тоже устойчива к изменениям погоды и совместима с мобильными приложениями для водителей. Эта система обладает GPS-навигацией, она может показывать давление в шинах и угол наклона автомобиля при бездорожье.

Источник: autonews.ua 


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