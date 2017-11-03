Двадцатка автомобилей, покоривших европейский рынок

Названы ТОП-20 самых продаваемых моделей авто на европейском рынке в январе-сентябре 2017 года.

Рейтинг самых популярных автомобилей Европы включает в себя 20 моделей, которые чаще всего покупают европейцы. Список составлен изданием CarDiagramна основе данных аналитической компании JATO.

Как видим, первую тройку рейтинга занимают авто «местных» производителей — Volkswagen Golf (продано 356 562 авто), Renault Clio — продано 249 059 шт., и Volkswagen Polo — 227 878 шт.

Источник: autonews.ua

