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АвтоМото
Новости
2 ноября 17, 20:32
Водителей начали штрафовать по-новому
стоянка
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Вступили в силу изменения в некоторые украинские законы, предусматривающие ответственность водителей за неправильную парковку транспортных средств, стоянку и остановку в местах, которые предназначены для водителей-инвалидов.
За подобное нарушение водителям теперь грозит штраф в размере от 60 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан. Это означает, что за неправильную парковку водителям придется заплатить штраф от 1020 до 1700 гривен.

Изменения в Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за парковку, стоянку, остановку транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью» вступили в силу 26 октября 2017 года.

Одним из первых нарушителей, подвергшихся суровому наказанию в Днепре, стал водитель маршрутного такси, который около 10 часов вечера 29-го октября 2017 года припарковал транспортное средство с нарушением. На парковке возле железнодорожного вокзала правоохранители заметили автомобиль, который стоял по диагонали и занимал сразу три места для парковки, которые были отведены для инвалидов. Водителю маршрутного такси был выписан штраф в размере 1020 гривен.

Источник: drive-news.net
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