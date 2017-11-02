Водителей начали штрафовать по-новому

За подобное нарушение водителям теперь грозит штраф в размере от 60 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан. Это означает, что за неправильную парковку водителям придется заплатить штраф от 1020 до 1700 гривен.





Изменения в Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за парковку, стоянку, остановку транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью» вступили в силу 26 октября 2017 года.





Одним из первых нарушителей, подвергшихся суровому наказанию в Днепре, стал водитель маршрутного такси, который около 10 часов вечера 29-го октября 2017 года припарковал транспортное средство с нарушением. На парковке возле железнодорожного вокзала правоохранители заметили автомобиль, который стоял по диагонали и занимал сразу три места для парковки, которые были отведены для инвалидов. Водителю маршрутного такси был выписан штраф в размере 1020 гривен.



