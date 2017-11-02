Теперь можно купить электрокар по цене Lanos (ФОТО)

Компактный городской электромобиль должен появиться в продаже на китайском рынке в середине этого месяца, а его цена составляет 50 тысяч юаней (примерно 7,5 тысяч долларов США).





Колесная база модели составляет 1865 мм, длина авто всего 2975 мм, а ширина — 1585 мм. Высота электромобиля 1590 мм. Салон электрокара рассчитан на двух пассажиров, и оснащен виртуальной панелью приборов. Кроме этого, салон оборудован сразу двумя сенсорными мониторами мультимедиа.





Китайские разработчики не забыли установить на стеклоподъемники и зеркала заднего вида электрические приводы. Машина укомплектована кондиционером, камерой заднего вида и даже двумя подушками безопасности.













Электродвигатель способен генерировать мощность в 41 л.с. и разгонять авто до скорости 100 км/час. Авто оснащается литий-ионной батареей емкостью 17,5 кВт∙ч. На одной зарядке Zhidou D3 способен проехать до 170 километров.



