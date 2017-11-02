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АвтоМото
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2 ноября 17, 20:24
Теперь можно купить электрокар по цене Lanos (ФОТО)
электрокар Zhidou D3
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В Китае прошла официальная презентация нового бюджетного электрокара Zhidou D3.
Компактный городской электромобиль должен появиться в продаже на китайском рынке в середине этого месяца, а его цена составляет 50 тысяч юаней (примерно 7,5 тысяч долларов США).

Колесная база модели составляет 1865 мм, длина авто всего 2975 мм, а ширина — 1585 мм. Высота электромобиля 1590 мм. Салон электрокара рассчитан на двух пассажиров, и оснащен виртуальной панелью приборов. Кроме этого, салон оборудован сразу двумя сенсорными мониторами мультимедиа.

Китайские разработчики не забыли установить на стеклоподъемники и зеркала заднего вида электрические приводы. Машина укомплектована кондиционером, камерой заднего вида и даже двумя подушками безопасности.



Электродвигатель способен генерировать мощность в 41 л.с. и разгонять авто до скорости 100 км/час. Авто оснащается литий-ионной батареей емкостью 17,5 кВт∙ч. На одной зарядке Zhidou D3 способен проехать до 170 километров.

Источник: drive-news.ne
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