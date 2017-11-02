Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.21
USD
26.88
RUB
0.46
EUR
31.37
USD
26.93
RUB
0.46
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
2 ноября 17, 14:31
Во Львове за рулем умер водитель троллейбуса
троллейбус
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Во Львове водитель умер прямо за рулем троллейбуса "Львовэлектротранса".

Трагедия произошла, первого ноября, сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

По информации ведомства, мужчину без признаков жизни в троллейбусе, заметила женщина – коллега, на конечной остановке троллейбуса №12 на ул. Субботовской.

Выяснилось, что на маршрут водитель выехал в два часа дня, после прохождения обязательного медицинского осмотра. Давление и общее состояние мужчины были в норме, он был в хорошем настроении и ни на что не жаловался.

Отмечается, что на предприятии Львовэлектротранс он работал непрерывно с 1971 года, погибшему было 68 лет.

Назначена экспертиза с целью установления обстоятельств и причин смерти водителя во время рабочей смены.

Как сообщалось ранее в "УРА - Информ", в Ровенской области по вине пьяного водителя погибли мужчина с трехлетним ребенком и пострадала гражданка Ганы. Отмечается, что 48-летний водитель автомобиля Toyota Fortuner грубо нарушил правила дорожного движения, пересекая двойную сплошную линию разметки, и выехал на полосу встречного движения.
URA-Inform
Ещё по теме:
На Житомирщине перевернулся микроавтобус, есть погибшие
В Польше арестован украинец, сбившего насмерть подростков
За сутки из-за погоды на дорогах Украины погибло 8 граждан
Вчера на дорогах Украины и-за непогоды погибли три человека
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Первый трамвай на водородном топливе запустили в Китае
noimageРедчайший Rolls-Royce нашли брошенным в Харькове (фото)
noimageПрописные истины, о которых забывает большинство водителей
noimageПочему украинским водителям так тяжело выбрать аккумулятор?
noimageВ Украине начал работу новый автомобильный завод
Лента новостей