Первый трамвай на водородном топливе запустили в Китае





На заправку транспортного средства до полного бака уходит 15 минут и этого хватит всего на 40 километров пути. Максимальная скорость трамвая составляет 70 километров в час. Кроме того, расстояние между полом вагона и рельсами составляет всего 35 сантиметров, что позволяет убирать платформы, упрощать и ускорять посадку пассажиров в вагоны.





Разработала данное транспортное средство корпорация China Railway Rolling Corporation. По словам представителей компании, трамвай не будет выделять никаких загрязняющих атмосферу веществ. Этого удалось добиться благодаря тому, что температура внутри топливных элементов, которые участвуют в выработке энергии, ниже 100 градусов Цельсия – именно поэтому при сгорании «топлива» выделяется только вода.На заправку транспортного средства до полного бака уходит 15 минут и этого хватит всего на 40 километров пути. Максимальная скорость трамвая составляет 70 километров в час. Кроме того, расстояние между полом вагона и рельсами составляет всего 35 сантиметров, что позволяет убирать платформы, упрощать и ускорять посадку пассажиров в вагоны.





Следует отметить, что идея такого троллейбуса принадлежит отнюдь не CRRC, а швейцарским ученым, которые представили первую модель автомобиля, работающую на водородном топливе. Это произошло еще в сентябре 2014 году. А уже в декабре того же года Toyota начала массово выпускать подобные автомобили.