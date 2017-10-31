Прописные истины, о которых забывает большинство водителей

Речь идет о 8-9 смертях в один день! Вдумайтесь в эти цифры!… Одна из главных причин трагедии на дороге – превышение скорости.

Именно поэтому, если не считать напоминания об азах, включая неустанное напоминание пристегиваться ремнями безопасности, одним из первых «уроков выживания» отсо-основателя и главного инструктора Школы Автодрома «Чайка» Дмитрия Жайворонка был посвящен выбору безопасного скоростного режима на дороге . Вместе с тем, идущей «бок-о-бок» с проблемой превышения скорости на дороге, является повсеместное не соблюдение водителями безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля. Пожалуй, это нарушение является второй главной причиной ДТП.

Пусть не соблюдение безопасной дистанции ведет не к столь зловещим последствиям, однако именно из-за этого происходит наибольшее количество «заурядных» аварий в повседневной жизни. В народе испокон веков причину такой аварии называют «поймал гаву». При этом, когда водители (и их пассажиры) не пристегиваются ремнем безопасности, результатом таких аварий зачастую являются серьезные переломы ног у пассажиров и травма грудной клетки водителя о руль.

Более того, при одновременном превышении скорости обычно следуют куда более серьезные последствия, когда после столкновения лобовое стекло автомобиля разбивается головами водителя и его пассажира изнутри! В этом случае речь будет идти уже о куда более серьезных последствиях для здоровья.

В отличие от правильного выбора скоростного режима, сохранять безопасную дистанцию на дороге действительно несколько сложнее, однако это крайне необходимо. Для начала нужно сказать, что на обычных курсах вождения, метода которых корнями уходит во времена «союза», рекомендуется «измерять» безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля в метрах. Однако тут есть один серьезный нюанс.

Глазомер у каждого человека индивидуален, и скажи ты трем человекам – держись на расстоянии в 50-60 метров от впереди идущей машины — каждый в итоге будет ехать на совершенно разной дистанции. Оценить дистанцию «на глаз» в реалии невозможно. Кому-то эти 50 метров будут казаться буквально «на бампере», а другой отпустит впереди идущий автомобиль так, что его постоянно будут пытаться обогнать позади идущие, чтобы занять свободное место впереди.

Дистанцию до впереди идущего автомобиля правильнее (и безопаснее) оценивать и измерять… в секундах. На первый взгляд это покажется абсурдным. Однако в реалии данная методика является самой практичной. В городе мы рекомендуем водителям соблюдать минимальную дистанцию до впереди идущего автомобиля в три секунды. Что это означает? В реалии все очень просто.

Вам нужно выбрать любой неподвижный объект на обочине – будь то столб, знак или тот же светофор, и когда его проедет впереди идущая машина, буквально начать отсчитывать – раз, два, три. Если вы проехали данный неподвижный объект на счет три (или чуть позже) ваша дистанция достаточно безопасна. Почем именно три секунды? Поясним.

Первая секунда уходит на то, чтобы заметить зажигающиеся стоп-сигналы. Вторая на оценку обстановки. Иными словами речь идет о выборе варианта – тормозить или возможно уклониться и уйти в сторону. Ну и третья секунда – собственно на остановку автомобиля. При этом вы должны понимать, что всего одна секунда это само по себе ничтожный миг времени. Сейчас мы говорим о минимальных требованиях дабы предотвратить аварию. Начинающему водителю рекомендовано перестраховываться и держаться на расстоянии от впереди идущей машины хотя бы расстоянии 5 секунд.

Поначалу, как и многое другое «за рулем», эта методика кажется сложной для выполнения. Но поверьте, на все нужна практика. Со временем, как и использование ручной КПП, и контролирование дорожной ситуации по зеркалам заднего вида, и многое другое – вы будете делать «на автомате». В итоге ваш мозг вместе с натренировавшемся глазомером «сами» начнут соблюдать безопасную дистанцию.

Однако дабы достигнуть подобного «автоматизма» на дороге, сначала нужно приложить усилия и проделывать в голове это «упражнение» раз за разом. В противном случае, как, увы, это происходит с очень многими даже бывалыми водителями, они так никогда и не научатся соблюдать безопасную дистанцию! Отсюда и постоянно «пойманные гавы» даже теми, кто «крутит баранку» уже много лет… Но тут есть одно очень большое «НО» — все выше сказанное относится к идеальным дорожным условиям.

В первую очередь правило минимальных «3 секунд» относится к скорости до 60 км в час. При этом мы не будем говорить о безопасной дистанции на скоростях свыше этого лимита! И вопрос не только в правилах. Вы должны понимать одно — каждый «лишний» километр скорости увеличивает тормозной путь автомобиля, речь будет идти о геометрической прогрессии и тут безопасная дистанция становится практически не предсказуема!

По сути, при скоростях свыше 60 речи уже не будет идти о как таковой безопасной дистанции! Шансы «догнать» резко остановившийся впереди автомобиль при вашей скорости в 70-80 км в час стремятся к 100%-ам! Иными словами — неизбежная авария! Тем, кто хочет передвигаться по городу на повышенных скоростях, мы попросту порекомендуем открыть любую ленту новостей или посмотреть новости по ТВ, где вам напомнят, к чему может привести превышение скорости в городе на примере одной недавней трагедии, унесшей сразу несколько жизней пешеходов!..

Мы сказали, что речь идет об идеальных условиях. Это подразумевает не только разумный выбор скорости, но и сухие погоду и дорогу. Однако в отличие от скоростного режима, мы не можем контролировать осадки. Нам доводится ездить и по мокрой и по зимней дороге. Последняя к тому же зачастую оказывается не очищенной и покрытой снегом. Естественно в таких случаях сцепные свойства колес с дорожным полотном будет значительно ухудшаться, а дистанция тормозного пути может увеличиваться в два раза и больше!… Соответственно на мокрой или скользкой дороге речь будет идти никак не о трехсекундной безопасной дистанции.

Как минимум, на мокрой дороге мы рекомендуем минимальную дистанцию в 5-6 секунд, а на заснеженной и вовсе около 8. Причем в случае зимы мы говорим о варианте, когда ваш автомобиль «обут» в соответствующую времени года хорошую и желательно новую резину. И снова напомним, что речь идет о безопасной скорости — до 60 км в час. Если же мы говорим о сложных погодных условиях, то рекомендуемый инструкторами Школы Автодрома «Чайка» порог безопасной скорости уменьшается до 40 км в час!

Теперь еще о нескольких нюансах, которые помогут вам при выборе безопасной дистанции и экстренном торможении. Во-первых, в транспортном потоке нужно научиться смотреть не только непосредственно на впереди едущий автомобиль, а через него! Иными словами, желательно концентрировать свое внимание на два автомобиля вперед. Через заднее и лобовое стекла впереди идущей машины вы обязательно увидите, если едущий вереди него автомобиль начнет тормозить. Это даст вам дополнительную «фору» во времени, когда вы начнете тормозить возможно даже раньше идущего непосредственно впереди вами автомобилем!

Второе вытекает из первого. Если перед вами движется грузовик, автобус, или «маршрутка» – нужно как минимум увеличить безопасную дистанцию на одну секунду. Наверное, вы догадались почему – такое транспортное средство не прозрачное, и контролировать дорожную ситуацию перед ним попросту физически невозможно. Поэтому в данном случае лучше перестраховаться с выбором безопасной дистанции.

Ну и третье, чему был посвящен отдельный материал – контролированию дорожной ситуации позади при помощи зеркал заднего вида. Как только вы начнете нажимать на педаль тормоза, вы тут же должны посмотреть в зеркало заднего вида! Может оказаться, что «гаву поймал» едущий непосредственно за вами водитель, неумолимо приближающийся к вашему заднему бамперу!

В таком случае, если позволит дорожная ситуация в соседних полосах, у вас будет возможность переместиться вбок в одну из них. Причем, мы избегаем не только нашего потенциального столкновения, но и сзади! Тем самым вы не только предотвратите свою собственную аварию, но и спасете того водителя, кто не умеет выбирать безопасную дистанцию позади вас и уже шел «на контакт», а также его пассажиров!…

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Скорее всего, прочтя наш сегодняшний «Урок выживания от Дмитрия Жайворонка, кто-то задастся вопросом – а как правильно собственно тормозить в такой экстренной ситуации?! И вопрос этот будет правомочный. Попытаемся ответить на него покороче. Когда ваш автомобиль оборудован системой ABS, нужно максимально нажать на педаль тормоза. Однако, как только вы почувствуете работу системы, которая будет «отдаваться» обратными толчками в педаль тормоза, ногу нужно будет немного ослабить.

Если же системы AВS на вашем автомобиле нет, эффективней всего будет мгновенно как можно резче нажать на педаль тормоза. При этом, когда вы поймете, что колеса заблокировались, тогда водителю нужно начинать играть роль той самой системы ABS — отпускать и снова нажимать на педаль тормоза, чтобы торможение вновь стало эффективным.

Последний «прием», а скорее методика торможение, нужно выполнять на мокрой и зимней дороге. Однако тут речь идет не о теории, а о практике. Практика же приобретается только со временем. Для получения таких навыков необходимо обратиться к специалистам, к примеру, к нам, в Школу Автодрома «Чайка»…

Источник: autonews.ua





