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АвтоМото
Новости
31 октября 17, 19:52
В Украине нашли брошенным редчайший Rolls-Royce (фото)
Rolls-Royce
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Заброшенный Rolls-Royce – только от произношения этих слов пробегают мурашки по коже.

 Представить такое очень сложно, но в Украине это самая настоящая реальность.

Так, в Харькове уже много лет стоит бесхозным Rolls-Royce Silver Spur II – один из 1658 экземпляров, которые были выпущены в 1980-1990-х годах.

Недавно этот автомобиль обнаружили в одном из кооперативов “первой столицы Украины”. В Украине мало кто слышал об этом авто, а вот в самом Харькове о нем знает много местных жителей.

Еще в начале 2000-х годов его видели на стоянке “то ли на арабских, то ли на американских номерах”. Сейчас же у автомобиля отсутствуют номерные знаки.  Согласно слухам, в 1990-х годах этот Rolls-Royce Silver Spur II принадлежал одному местному криминальному авторитету. После его гибели автомобиль как раз и попал на вышеупомянутую стоянку. Простояв там некоторое время, он исчез. И вот совсем недавно его нашли.

Сложно сказать, в чьих руках окажется/оказался автомобиль, но в чем мы точно уверены, так это в том, что его ждет новая жизнь – вряд ли такому раритету и дальше позволят гнить. 

 




 

 
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