Почему украинским водителям так тяжело выбрать аккумулятор?

В большинстве магазинов автозапчастей вам не дадут исчерпывающей и объективной информации по предлагаемым аккумуляторам: слишком уж емкая и сложная эта тема для среднестатистического продавца-консультанта. Но эксперт электротехники по ту сторону прилавка вам и не нужен. Главное, чтобы вы сами могли ответить на несколько ключевых вопросов о вашем будущем источнике тока.

Что главное?



Размер! Аккумулятор должен поместиться в отведенное ему место под капотом (под сиденьем, в багажнике). Существует несколько типоразмеров корпуса АКБ для легковых автомобилей: так называемые европейские и азиатские форматы. Габариты самых распространенных «европейцев» – 242х175х190 мм, типичные «азиаты» обычно уже и выше – 232х173х225 мм.

Ошибиться с геометрией нельзя, тем более что с ней косвенно связан и главный электрический параметр батареи – емкость. Как правило, у меньшей по размерам батареи этот параметр тоже будет меньше, хотя в пределах 5 Ач возможны отклонения. Самый простой способ не ошибиться – ориентироваться на ту батарею, которая стояла на вашей машине прежде.

К слову, изучая свой старый автомобильный аккумулятор, обратите внимание, как он крепится к кузову – верхней планкой с длинными шпильками (верхнее крепление) или маленькими нижними планками-прищепками (нижнее крепление). Для второго способа нужны специальные боковые выступы на основании корпуса АКБ – проследите, чтобы на новой батарее таковые имелись.

В большинстве случаев размеры гнезда под АКБ в автомобиле строго ограничены, но иногда площадка сделана с запасом – под комплектацию машины двигателем другой модели.

Какая емкость?



То, что принято называть емкостью аккумулятора, оценивается в ампер-часах. Чем больше автомобиль и чем объемней его двигатель, тем больше должно быть ампер-часов. Это основополагающий параметр, который характеризует запас энергии в аккумуляторе. Проще говоря, эта цифра показывает, сколько раз подряд морозным утром вы сможете провернуть стартером ваш заиндевевший двигатель. Или как долго сможет играть аудиосистема в вашей машине, пока вы отдыхаете на природе. Например, малоемкую батарею громко включенная музыка может начисто «высосать» уже к утру, а аккумулятор среднего масштаба после суток питания динамиков и сабвуфера сможет еще и двигатель запустить.

Иногда у автовладельца есть возможность применить аккумулятор большей емкости, чем штатный, – позволяют и габариты, и финансы. Но не навредит ли это машине и самой АКБ? Однозначно нет. А стоит ли делать такой апгрейд – дело сугубо индивидуальное. По нашему мнению, лучше доплатить не за дополнительную емкость в ампер-часах, а за дополнительную резервную емкость (измеряется в минутах) или за больший максимальный ток (измеряется в амперах).

Ты что, самый умный?



Такой вопрос могут задать вам в магазине, если вы спросите продавца о резервной емкости того или иного аккумулятора. Или, скажем, поинтересуетесь максимальным током, который автомобильный аккумулятор может дать потребителю в течение 30-секундного разрядного цикла. Эти цифры характеризуют автомобильный аккумулятор более глубоко, дополнительно к общепринятому у нас параметру емкости в ампер-часах.

Значение максимального тока (пусковой ток) пишется на большинстве современных батарей и на моделях емкостью 60 Ач выглядит как 480А (EN), 560А (EN), 600А (EN). Часть производителей замеряет пусковой ток по методике DIN вместо EN, поэтому у них цифра получается меньшей: 510А (EN) соответствует 300A (DIN). На практике больший пусковой ток означает более легкий старт двигателя. Ведь чем быстрее стартер вращает холодный коленвал, тем скорее мотор оживет. С другой стороны, емкости АКБ с низким пусковым током может хватить на пять-шесть попыток старта, но все они будут «вялыми», с низкими оборотами стартера и успеха не принесут.

Резервная емкость батареи в то же время заявляется не всеми производителями. На маркировке она выглядит как 90 min, 100 min и показывает, в течение какого времени аккумулятор может отдавать потребителям ток силой 25 ампер – параметр, в какой-то мере аналогичный привычному нам показателю емкости в ампер-часах, и чем он больше, тем лучше. На практике знание резервной емкости может быть важным для понимания того, например, как долго машина сможет ехать с неработающим генератором.

Почему этот дороже?



Аккумуляторы даже с равными основными параметрами, но разных классов, сильно отличаются по цене. Все дело в качестве пластин. У батарей экономкласса пластины токоотводов сделаны из свинца с добавлением сурьмы – она нужна для лучшей формовки при изготовлении, но портит некоторые эксплуатационные показатели. Такие аккумуляторы требуют периодического долива дистиллированной воды, нуждаются в подзарядке после простоя автомобиля и отличаются самым низким среди конкурентов пусковым током.

Аккумуляторы среднего ценового уровня комплектуют минусовыми пластинами с добавлением кальция. Их саморазряд во время бездействия в несколько раз ниже, пусковой ток выше, они медленнее стареют и считаются малообслуживаемыми, поскольку требуют контроля уровня электролита гораздо реже. Эту категорию называют «стандарт», она самая популярная среди украинских автомобилистов. Определить такой аккумулятор можно по маркировке Са (кальций) на корпусе. Иногда у них может не быть видимых пробок на корпусе.

Наконец, аккумуляторы премиум-класса собраны целиком из пластин с кальцием, потому они и маркируются символами Ca-Ca. Отличить их также можно по отсутствию пробок на крышке, поскольку такие АКБ считаются необслуживаемыми. У таких батарей самый долгий срок службы, самый низкий саморазряд и самый высокий пусковой ток. Иногда на премиум-аккумуляторах пишут Silver, и это значит, что в их начинке вместо сурьмы и кальция применено серебро. Из недостатков – высокая цена и нелюбовь к глубокому разряду, поэтому лучше не покупать их для старых автомобилей с расшатанной системой электрооборудования.

Последнего из указанных недостатков лишены аккумуляторные батареи типа AGM (Absorbent Glass Mat), которые тоже можно отнести к высшему ценовому сегменту. Их отличают еще более высокие параметры. С инженерной точки зрения разница в электролите, который находится не в виде свободно налитой жидкости, а собран в сепараторе из стекловолокна около каждой пластины. Скорее всего, за аккумуляторами AGM – будущее стартерных батарей, но пока их широкому распространению мешает высокая цена.





Источник: autonews.ua

