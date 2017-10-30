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29 октября 17, 22:31
В Украине начал работу новый автомобильный завод
авто
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В селе Кожичи Яворивского района на Львовщине открыли завод «Бадер-Аунде».
Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, новый завод стал совместным проектом немецких инвесторов Bader GmbH, который уже имеет две производственные площадки по пошиву кожаных чехлов для авто во Львовской области (в Кожичах и Городке), и компании Aunde, специализирующейся на изготовлении чехлов для авто из текстиля.

Инвестиции в новый завод уже составили 146 млн грн.

«Наша специализация – пошив автомобильных сидений марки AUDI. Планируем производить более 1 тыс. готовых комплектов, что соответствует одному авто в день. Более 3,5 тыс. сотрудников работает во всей структуре компании «Бадер», а именно тут создадут 800 рабочих мест. Суммарная инвестиция в этот объект – 10 млн евро, из которых более 2 млн евро – стоимость немецкого оборудования», – цитирует пресс-служба ОГА руководителя «Бадер-Аунде Украина» Андрея Павлуня.

По словам топ-менеджера, в перспективе новосозданный проект планирует расширить модельный ряд авто и выполнять заказы для автопроизводителей Daimler (Mercedes-Benz) и Skoda.

Как сообщалось, в ноябре 2016 года была открыт завод «Бадер Украина» в селе Кожичи, который стал второй производственной площадкой во Львовской области, и сегодня на нем работает 1700 человек.

Источник: drive-news.net
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