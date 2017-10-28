Автошоу в Токио 2017: главные новинки (Фото, Видео)

На Токийском моторшоу 2017 местные производители показали яркие и футуристические концепт-кары и серийные новинки.

Mazda представила автошоу 2017 в Японии две концептуальные модели. Хэтчбек Mazda Kai является прообразом будущей Mazda3, которая станет серийной в 2019 году. Эта пятидверная модель длиной 4,4 м создана в кузове хэтчбек и показана в традиционном для этой японской марки ярко-красном цвете.

Передняя часть выглядит похожей на настоящий кроссовер Mazda CX-5, а вот задняя – каплевидная, ранее использовалась на моделях Mazda.

В интерьере минимализм сочетается с классикой. Тонкий ретро-руль и псевдоаналоговые приборы (на самом деле электронные) на панели приборов интересно сочетаются с широченным, во всю ширину салона, дисплеем. Салон разделен пополам широким торпедо. Везде используется кожа и хром.

Mazda представила на Токийском мотор-шоу концепт Kai.

Известны даже технические подробности: Mazda с 2019 года станет тише, у нее улучшится управляемость и шумоизоляция. На новинке дебютируют новые двигатели серии Skyactiv-X, которые будут мощней и экономичней нынешних.

Другой концепт-кар автошоу 2017 в Японии – Mazda Vision Coupe. Это купеобразный седан, который можно было бы назвать прообразом Mazda6. Однако японцы говорят, что это не так. Следующая "шестерка" должна выйти в серию уже в следующем году, а потому она не будет столь передовой. Впрочем, передняя часть, видимо, будет похожа. Как и модный нынче купеобразный силуэт. А вот рискнут ли японцы сделать корму у новой Mazda6 такой же ретро-авангардной, как в Mazda Vision Coupe – под большим вопросом.

Mazda Vision Coupe показывает на Токийском автошоу направление дизайна авто компании

Honda показала в Токио на своем автошоу не только концепт-кар, но и концепцию нового транспортного средства. Так, купе Honda Sports EV – это электрический автомобиль, который в дизайне перекликается с моделью Urban EV, которая была показана на Франкфуртском автошоу в сентябре 2017 года.

Будут ли эти модели серийными, покажет время, однако идея дизайна очень неожиданная как для инновационной японской марки. Более того, по начинке это современное авто, которое исповедует концепцию сочетания машины и человека (авто даже различает эмоции владельца).

Концепт Honda Sports EV – спортивное электрокупе из Токио

Среди интересных деталей – ручки дверей, выезжающих, как на "Тесле" и посадочная формула 2+2, то есть сзади неполноценные "тещины места". Салон затемненный, поэтому никакой информации о нем нет.

Другое транспортное средство автошоу 2017 в Японии от Honda – RoboCas. Этот чемоданчик на колесах, по замыслу конструкторов, может все: стать дополнительной комнатой в доме (правда, небольшой, площадью всего 5 кв. м), мобильной торговой точкой, усилителем с акустикой или просто большим багажником. К RoboCas добавляются автономные кресла – на одного или двух человек.

Honda RoboCas – чемодан на колесах, показанный в Токио

Концепт Lexus LS+ показывает в Токио, как будет выглядеть флагман японской премиум-марки через несколько лет. И не только выглядеть. У новинки полноценная система автономного вождения. Онаможет не только поддерживать скорость и расстояние до авто, которые едут перед ней, но иманеврировать, обгонять и конечно же, самостоятельно тормозить до полной остановки. У Lexus LS+необычные сегодня лазерно-люминофорные фары.

Концепт Lexus LS+ – прототип флагмана марки

На Токийском мотор-шоу Mitsubishi показал электрический концепт-кар e-Evolution. Название взято из легендарного раллийного "Эволюшна", который в свое время выиграл немало гонок. Однако концепция новинки абсолютная другая. Из-за высокого клиренса модель можно назвать кроссовером или даже внедорожником.

Однако на самом деле, e-Evolution – это электрокар, который может общаться с человеком и при этом свободно обходиться без его услуг при вождении. Концепт имеет три электродвигателя (один спереди и два сзади), которые соединены электронным блоком, который управляет векторами тяги.

Кроссовер Mitsubishi e-Evolution – главная новинка марки в Токио 2017

А вот у кроссовера от Nissan гораздо больше технических подробностей. Концепт под названием Nissan IMx, показанный в Токио, возможно, является прототипом кроссовера на базе Nissan Leaf. А возможно, это просто демонстрация будущих моделей компании. Nissan IMx, в названии которого читается "интеллектуальная мобильность", оснащен двумя электродвигателями (спереди и сзади). В сумме они выдают 320 кВт (435 л.с., 700 Н•м). Батарея, которая традиционно установлена под днищем, обеспечивает пробег на одном заряде в целых 600 км! Впрочем, напомним, это лишь концепт.

Nissan IMx демонстрирует новый взгляд на кроссоверы

Subaru представила на мотор-шоу в Токио VIZIV Performance Concept, который показывает ближайший развитие седанов японской марки. Автомобиль длиной 4,6 м традиционно оснащен "субаровским" оппозитным мотором и симметричным полным приводом. Спортивности седану VIZIV Performance Concept добавляют карбоновые вставки на арках колес, капоте и бамперах. Зеркала заднего вида заменены камерами, а в салоне дисплей установлен вертикально, как на Tesla.

Subaru показали в Токио, как будет выглядеть их следующий спортседан

Suzuki считает, что эра рамных внедорожников еще не прошла. Ее новый концепт e-Survivor в Токио – это компактный "джип" на раме с большими колесами. Каждое из них обращает "личный" электродвигатель. Это позволяет концепту развернуться на месте. Системой полного привода и работой подвески управляет компьютер, который мониторит состояние поверхности под колесами и подстраивает их работу. В салоне – дисплеи не только на приборной панели, торпедо и перед передним пассажиром, но и на сиденьях.

Suzuki e-Survivor – пляжный кроссовер будущего

Toyota на мотор-шоу в Токио показала серию концептов с буквой "i". Это модели, которые способныпонимать человека, стать его другом и партнером. Они могут как заменить человека в вождении, так и придать ему больше эмоций от управления транспортным средством.

Серия концептов от Toyota "i" состоит из трех транспортных средств – скутера, городского мини-кара исемейного хэтчбека

Toyota Concept-i общается с владельцем уже при входе – высвечивает приветствие, переливаетсяразными цветами подсветки и открывает вверх двери. Это полноприводное авто, которое можетдвигаться как в автономном, так и в обычном режиме. Оно вмещает 4 человек, а на одном зарядеможет преодолеть 300 км.

Двухместный Toyota Concept-i RIDE – это прототип городского автомобильчика. Вместо руля у него джойстик, но авто может двигаться и без него – автономно

Еще одно транспортное средство с буквой "i" – трехколесный скутер Concept-i WALK.

Toyota планирует сделать некоторые технологии, показаннные в концептах "i" серийными уже к 2020 году.

Источник: 24tv.ua

