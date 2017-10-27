Toyota откажется от двигателей внутреннего сгорания

Компания Toyota намерена отказаться от производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2040 года. Об этом в четверг, 26 октября, сообщает TechCrunch.

Отмечается, что компания планирует хочет сократить выбросы CO2 автомобилями Toyota на 90% к 2050 году по сравнению с 2010 годом.

Это не означает, что с 2040 года Toyota полностью перейдет на производство электрокаров. В планах компании – сохранить производство гибридных и газовых двигателей.

Напомним, ранее сообщалось, что с 2019 года Volvo полностью отказывается от бензиновых двигателей.