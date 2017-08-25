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АвтоМото
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25 августа 17, 10:10
ТОП-10 самых дешевых дизельных авто в Украине (ФОТО)
Renault Sandero StepWay
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Эксперты собрали 10 бюджетных авто на дизеле.
В Украине представлен достаточный ассортимент недорогих автомобилей. Подобрать оптимальный для себя, можно ознакомившись с рейтингом. Об этом сообщает  autonews.ua.

В рейтинг попали десять машин с дизельным мотором, которые на украинском рынке можно купить по самой низкой цене.

10. Fiat Doblo ($15 500)


Fiat Doblo
Fiat Doblo  wikipedia.org

9. Kia Rio FL ($15 450)


Kia Rio FL
Kia Rio FL  wikipedia.org

8. Peugeot 301 ($14 900)


Peugeot 301
Peugeot 301  wikipedia.org

7. Citroen C-Elysee ($14 700)


Citroen C-Elysee
Citroen C-Elysee  wikipedia.org

6. Fiat Qubo ($14 675)


Fiat Qubo
Fiat Qubo  wikipedia.org

5. Peugeot Partner ($14 300)


Peugeot Partner
Peugeot Partner  wikipedia.org

4. Citroen Berlingo ($14 070)


Citroen Berlingo
Citroen Berlingo  wikipedia.org

3. Fiat Fiorino ($13 900)


Fiat Fiorino III Combi
Fiat Fiorino III Combi  wikipedia.org

2. Renault Logan ($13 650)


Renault Logan
Renault Logan  wikipedia.org

1. Renault Sandero ($13 200)
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