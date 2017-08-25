ТОП-10 самых дешевых дизельных авто в Украине (ФОТО)

В Украине представлен достаточный ассортимент недорогих автомобилей. Подобрать оптимальный для себя, можно ознакомившись с рейтингом. Об этом сообщает autonews.ua.

В рейтинг попали десять машин с дизельным мотором, которые на украинском рынке можно купить по самой низкой цене.

10. Fiat Doblo ($15 500)

Fiat Doblo wikipedia.org

9. Kia Rio FL ($15 450)

Kia Rio FL wikipedia.org

8. Peugeot 301 ($14 900)

Peugeot 301 wikipedia.org

7. Citroen C-Elysee ($14 700)

Citroen C-Elysee wikipedia.org

6. Fiat Qubo ($14 675)

Fiat Qubo wikipedia.org

5. Peugeot Partner ($14 300)

Peugeot Partner wikipedia.org

4. Citroen Berlingo ($14 070)

Citroen Berlingo wikipedia.org

3. Fiat Fiorino ($13 900)

Fiat Fiorino III Combi wikipedia.org

2. Renault Logan ($13 650)

Renault Logan wikipedia.org

1. Renault Sandero ($13 200)



