АвтоМото Новости
25 августа 17, 10:10
ТОП-10 самых дешевых дизельных авто в Украине (ФОТО)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Эксперты собрали 10 бюджетных авто на дизеле.
В рейтинг попали десять машин с дизельным мотором, которые на украинском рынке можно купить по самой низкой цене.
10. Fiat Doblo ($15 500)
9. Kia Rio FL ($15 450)
8. Peugeot 301 ($14 900)
7. Citroen C-Elysee ($14 700)
6. Fiat Qubo ($14 675)
5. Peugeot Partner ($14 300)
4. Citroen Berlingo ($14 070)
3. Fiat Fiorino ($13 900)
2. Renault Logan ($13 650)
1. Renault Sandero ($13 200)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Текущий рейтинг