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АвтоМото
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24 августа 17, 23:35
Mercedes поразил автолюбителей новым Maybach-электрокаром
Maybach-электрокар
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Автопроизводитель представил полноразмерную модель, которую выпускают раз в десятилетие.
Об этом сообщают Bloomberg.

Для создания двухместного кабриолета дизайнеры вдохновились старинными автомобилями, добавив к их роскоши концептуальные решения и современные технологии.

Гламурный кабриолет - это новая классика и яркий пример дизайнерской философии бренда под названием Sensual Purity, которая основывается на отказе от сложных форм в пользу простых и изящных линий.

Новый майбах 5700 мм в длину, 2100 мм в ширину. Под двухстворчатой крышкой капота разместилось багажное отделение, укомплектованное фирменными зонтиками, посудой, столовыми приборами и всем необходимым для пикника.

Не менее инновационный и неординарный салон автомобиля. В его дизайне сплелись новые технологии и двухцветные оформления: белый с голубой подсветкой. Кроме того, особый шик дарят хромированные вставки. Приборная панель - виртуальная. Большой дисплей проецирует информацию на лобовое стекло.

Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet - электрокар. Мощность силовой установки составляет 550 кВт. На одном заряде батареи он может проехать более 500 километров.




Источник: neskuchno-news.com

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