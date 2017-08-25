Mercedes поразил автолюбителей новым Maybach-электрокаром

Об этом сообщают Bloomberg.

Для создания двухместного кабриолета дизайнеры вдохновились старинными автомобилями, добавив к их роскоши концептуальные решения и современные технологии.

Гламурный кабриолет - это новая классика и яркий пример дизайнерской философии бренда под названием Sensual Purity, которая основывается на отказе от сложных форм в пользу простых и изящных линий.

Новый майбах 5700 мм в длину, 2100 мм в ширину. Под двухстворчатой крышкой капота разместилось багажное отделение, укомплектованное фирменными зонтиками, посудой, столовыми приборами и всем необходимым для пикника.

Не менее инновационный и неординарный салон автомобиля. В его дизайне сплелись новые технологии и двухцветные оформления: белый с голубой подсветкой. Кроме того, особый шик дарят хромированные вставки. Приборная панель - виртуальная. Большой дисплей проецирует информацию на лобовое стекло.

Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet - электрокар. Мощность силовой установки составляет 550 кВт. На одном заряде батареи он может проехать более 500 километров.