Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.96
USD
25.45
RUB
0.43
EUR
30.15
USD
25.56
RUB
0.43
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
24 августа 17, 23:06
На парковке найдена уникальная Lamborghini за $300 тысяч
Lamborghini
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Коллекционеры давно уже устроили настоящую охоту за этим купе.
Имя владельца неизвестно

В Токио на крытом паркинге обнаружили уникальный суперкар Lamborghini Countach1988 года. Заброшенный автомобиль припадает пылью на стоянке уже не первый год. Об этом сообщает ТопЖыр.

Перед нами не просто культовый суперкар Lamborghini в финальной версии 25thAnniversary, а доработанный авто. Японцы не побоялись выполнить тюнинг Ламборгини, пусть и весьма скромный.



Авто стоит около 300 тысяч долларов



У купе Lamborghini немного изменен обвес и установлены особые 15-дюймовые диски RS Watanabe (правда, одно из колес отсутствует). В салоне можно заметить гоночные ковши Sparco и руль Momo.



Про двигатель Ламборгини ничего неизвестно, но стоковый Lamborghini Countach 25th Anniversary оснащали 5,2-литровым V12 мощностью 455 л с и 5-ступенчатой механической КПП.






Владелец авто неизвестен, но он исправно платит 430 долларов в месяц за стоянку. Для справки, цена Lamborghini Countach в исполнении 25th Anniversary редко опускается ниже 300 тыс долларов и коллекционеры давно уже устроили настоящую охоту за этим купе.



Ранее сообщалось о том, что на украинских АЗС установят новый ценовой рекорд. В ближайшем будущем цена на автогаз может возрасти до 15 грн.

Источник: dengi.ua

Ещё по теме:
В Таиланде сгорел автовоз с дорогими авто (ВИДЕО)
Lamborghini Gallardo Squadra Corse для тех, кому мало
Спорткар по мотивам истребителя F22
Самый дорогой в мире автомобиль выставили на продажу
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
ТОП-10 самых дешевых дизельных авто в Украине (ФОТО)
noimageMercedes поразил автолюбителей новым Maybach-электрокаром
noimageКакие нарушения ПДД больше всего приводят к авариям?
noimageЭлектромобиль Tesla Model X обогнал Lamborghini Aventador
noimageВ Киеве автобус снес остановку, водитель сбежал (ФОТО)
Лента новостей