На парковке найдена уникальная Lamborghini за $300 тысяч

Имя владельца неизвестно





В Токио на крытом паркинге обнаружили уникальный суперкар Lamborghini Countach1988 года. Заброшенный автомобиль припадает пылью на стоянке уже не первый год. Об этом сообщает ТопЖыр.





Перед нами не просто культовый суперкар Lamborghini в финальной версии 25thAnniversary, а доработанный авто. Японцы не побоялись выполнить тюнинг Ламборгини, пусть и весьма скромный.













Авто стоит около 300 тысяч долларов













У купе Lamborghini немного изменен обвес и установлены особые 15-дюймовые диски RS Watanabe (правда, одно из колес отсутствует). В салоне можно заметить гоночные ковши Sparco и руль Momo.













Про двигатель Ламборгини ничего неизвестно, но стоковый Lamborghini Countach 25th Anniversary оснащали 5,2-литровым V12 мощностью 455 л с и 5-ступенчатой механической КПП.

























Владелец авто неизвестен, но он исправно платит 430 долларов в месяц за стоянку. Для справки, цена Lamborghini Countach в исполнении 25th Anniversary редко опускается ниже 300 тыс долларов и коллекционеры давно уже устроили настоящую охоту за этим купе.













Ранее сообщалось о том, что на украинских АЗС установят новый ценовой рекорд. В ближайшем будущем цена на автогаз может возрасти до 15 грн.







