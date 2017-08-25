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24 августа 17, 12:03
Какие нарушения ПДД больше всего приводят к авариям?
ДТП
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Отсутствие дисциплины и хаотическое движение на дорогах - распространенная причина ДТП.

По данным Департамента патрульной полиции Украины, именно нарушение правил маневрирования и несоблюдение безопасной дистанции во время движения чаще всего приводят к аварийным ситуациям на дорогах Украины в 2017 году – 38,77% и 24,38% от общего количества ДТП соответственно.

За семь месяцев 2017 года в результате нарушения правил маневрирования было совершено 33 104 ДТП - среди них 1815 ДТП с пострадавшими, в которых погибли 115 человек и 2314 травмированы. Вследствие несоблюдения дистанции, за указанный период зафиксировано 19740 ДТП - среди них 783 ДТП с пострадавшими, в которых погибли 27 человек и 1044 травмированы.

«Статистика на данный момент является очень печальной. Нарушение правил маневрирования и несоблюдение безопасной дистанции приводит к большему количеству ДТП, чем превышение безопасной скорости. Каждый водитель должен осознавать, что пренебрежение даже элементарными действиями, такими как использование световых указателей поворота, могут привести к очень серьезным последствиям. Повышение уровня правосознания по отношению к соблюдению всех ПДД – обязательная составляющая для позитивных изменений», – подчеркнул Алексей Белошицкий, Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины.



Стоит напомнить, что, согласно Правилам дорожного движения (ПДД), к маневрированию относятся: начало движения транспортного средства (ТС), перестроение в движении на другую полосу, поворот направо или налево, разворот, съезд с проезжей части, движение задним ходом. Использование световых указателей поворота, соблюдение правил размещения ТС на дороге и безопасной дистанции являются одними из ключевых условий безопасности дорожного движения. Игнорирование этих правил часто приводит к хаосу на дороге и создает аварийные ситуации.

Штраф за нарушение правил безопасной дистанции или интервала, расположения транспортных средств на проезжей части, использования предупреждающих сигналов при начале движения или изменении его направления установлен ст. 122 ч. 2 Кодекса Украины «Об административных правонарушениях» и составляет 425 грн. или 50 штрафных баллов. В случае, если нарушение привело к созданию аварийной обстановки, наказанием является штраф 680 грн. или лишение права управления ТС на срок от шести месяцев до одного года.

источник: neskuchno-news.com

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