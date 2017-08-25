Какие нарушения ПДД больше всего приводят к авариям?

По данным Департамента патрульной полиции Украины, именно нарушение правил маневрирования и несоблюдение безопасной дистанции во время движения чаще всего приводят к аварийным ситуациям на дорогах Украины в 2017 году – 38,77% и 24,38% от общего количества ДТП соответственно.

За семь месяцев 2017 года в результате нарушения правил маневрирования было совершено 33 104 ДТП - среди них 1815 ДТП с пострадавшими, в которых погибли 115 человек и 2314 травмированы. Вследствие несоблюдения дистанции, за указанный период зафиксировано 19740 ДТП - среди них 783 ДТП с пострадавшими, в которых погибли 27 человек и 1044 травмированы.

«Статистика на данный момент является очень печальной. Нарушение правил маневрирования и несоблюдение безопасной дистанции приводит к большему количеству ДТП, чем превышение безопасной скорости. Каждый водитель должен осознавать, что пренебрежение даже элементарными действиями, такими как использование световых указателей поворота, могут привести к очень серьезным последствиям. Повышение уровня правосознания по отношению к соблюдению всех ПДД – обязательная составляющая для позитивных изменений», – подчеркнул Алексей Белошицкий, Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины.