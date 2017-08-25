Заезды проходили в рамках мероприятия Palm Beach International Raceway на стандартной для дреговых соревнований дистанции четверть мили (~400 метров). Отметим, что спорткар Lamborghini Aventador SV весом 1905 кг оснащен 6,5 литровым двигателем V12, который выдает мощность 750 л.с.

В свою очередь SUV Tesla Model X P100D весит 2450 кг, а его пара электродвигателей выдает «всего» 588 л.с. и момент 1250 нм (920 lb∙ft).

В одном из заездов Tesla Model X обогнал спорткупе Lamborghini на целых полсекунды, однако по итогам нескольких заездов Aventador все же оказался быстрее. В частности, в своей лучшей попытке Model X показал результат 11,418 секунды и скорость 189,82 км/ч (117,95 миль/ч), тогда как Aventador выдал 11,04 секунды и 208,81 км/ч (129,75 миль/ч).

В любом случае, даже этого Tesla Model X P100D хватило для того, чтобы поставить рекорд для серийных кроссоверов на дистанции четверть мили. Напомним, что ранее эта модель в аналогичном стиле разобралась с суперкаром Ferrari F430 Spider.

P.S. В качестве бонуса — видео схватки Lamborghini Aventador с седаном Tesla Model S P100D, где результаты ожидаемо еще более впечатляющие:

Источник: cumgeek.com