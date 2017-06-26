В Украине дебютировал хэтчбек Hyundai IONIQ (ФОТО)

На прошедшей в столичном отеле Redisson Blue конференции E-Car Hub состоялся фактический украинский дебют хэтчбека Hyundai IONIQ, который отечественным покупателям предлагается сразу в двух исполнениях — гибридном и чисто электрическом.





Тем самым Hyundai присоединилась к пока немногочисленному сонму автопроизводителей, которые решились в Украине начать официальные продажи электромобилей.





IONIQ — это пятидверный хэтчбек длиной 4 470 мм, который пропорциями и отдельными решениями во многом схож с известным гибридом Toyota Prius, серийным родоначальником эры гибридов. Впрочем, в том же форм-факторе сработаны и соплатформенники Chevrolet Bolt и Opel Ampera, которые известны в США и Европе соответственно, но до Украины пока не добрались.













Hyundai IONIQ Electric





В гибридной версии IONIQ Hybrid машина оснащена бензиновым двигателем 1.6 GDI (105 л.с.), который работает по экономичному циклу Аткинсона. Между ним и трансмиссией (шестиступенчатый "робот") установлен электромотор мощностью 43,5 л.с., который питается от батареи емкостью 1,56 кВт∙ч и помогает ДВС при разгоне. При этом отдельного электрического режима у машины нет. Цена — от 720 800 гривень за базовую комплектацию Comfort (семь подушек безопасности, климат-контроль, камера заднего вида, датчик дождя) до 890 700 гривень за топ-версию ТOP.





Исполнение IONIQ Electric — это электромотор мощностью 120 л.с. и батарея емкостью 28 кВт∙ч. Производитель заявляет запас хода в 280 км, который в реальности будет, конечно же, заметно ниже. Впрочем, этим "грешат" почти все электромобили за исключением, пожалуй, лишь Теслы. Электрический IONIQ обойдется украинскому покупателю минимум в 921 200 грн, а топ-комплектация стоит 1 059 800 грн.





Планы продаж украинский импортер Hyundai предпочитает не озвучивать, но понятно, что ввиду немалой цены они будут достаточно скромны. Тем не менее в конце нынешнего года или в начале следующего анонсирован вывод на украинский рынок еще одной версии IONIQ — подзаряжаемого гибрида с более мощным электромотором (61 л.с.) и батареей увеличенной емкости (8,9 кВт∙ч). Такой гибрид сможет подзаряжаться в том числе от бытовой электросети и проезжать до 50 км исключительно на электротяге.





Помимо объявления о старте продаж Hyundai IONIQ в рамках конференции E-Car Hub был презентован проект E-Car, который призван развеять стереотипы об электрокарах и объяснить безопасность их зарядки от сети в современных условиях. Примечательно, что на фоне роста популярности электромобилей в Украине проблема зарядных станций по-прежнему остается острой. Например, проведенная специалистами Renault инспекция общественных зарядных станций выявила, что далеко не все они подходят электромобилям марки в плане технических характеристик и безопасности.





"Только Львов можно считать по-настоящему дружественным к нашим электромобилям, — отметила генеральный директор "Рено Украина" Яна Миненко. — Стандартам Renault соответствуют 90% установленных в городе зарядных станций".









Генеральный директор "Рено Украина" Яна Миненко





В остальных двух городах этот показатель составил 65% — например, некоторые станции из-за несоблюдения правил монтажа и безопасности грозят поломкой электромобилям и поражением электрическим током пользователям. Тем не менее компания пока не отказывается от планов вывода на украинский рынок сразу двух своих электрических моделей — компактного хэтчбека ZOE и коммерческого фургона Kangoo Z.E.







