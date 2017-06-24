В центре Киева взорвали Toyota Land Cruiser

Инцидент случился на перекрестке улиц Тургеневской и Полтавской (Шевченковский район).
По предварительным данным, взрыв произошел возле автомобиля, когда водитель садился в него.
Тойота Ленд Крузер с севастопольскими номерами получил серьезные повреждения передней части.
Как сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало, в следствие происшествия пострадал предприниматель 1970 года рождения. Ему оказали медицинскую помощь и его жизни ничего не угрожает.
Взрыв также повредил припаркованные рядом авто и фасады близлежащих зданий. На месте инцидента работают взрывотехники и кинологи с собаками. Также проводится опрос свидетелей. По неподтвержденным данным, причиной происшествия могло быть взрывное устройство.