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АвтоМото
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24 июня 17, 10:46
В центре Киева взорвали Toyota Land Cruiser
взрыв
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23 июня, около 10.40 в центре Киева взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser.

Инцидент случился на перекрестке улиц Тургеневской и Полтавской (Шевченковский район).

По предварительным данным, взрыв произошел возле автомобиля, когда водитель садился в него. 

Тойота Ленд Крузер с севастопольскими номерами получил серьезные повреждения передней части.

Как сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало, в следствие происшествия пострадал предприниматель 1970 года рождения. Ему оказали медицинскую помощь и его жизни ничего не угрожает.

Взрыв также повредил припаркованные рядом авто и фасады близлежащих зданий. На месте инцидента работают взрывотехники и кинологи с собаками. Также проводится опрос свидетелей. По неподтвержденным данным, причиной происшествия могло быть взрывное устройство.


Источник: Авто Центр
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