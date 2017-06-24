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Новости
24 июня 17, 10:40
Авария Ричарда Хаммонда: причина ДТП звезды The Grand Tour
ДТП
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В Сети появилось новое видео ДТП с участием ведущего шоу The Grand Tour Ричарда Хаммонда.

 Оно дало возможность взглянуть на события, предшествовавшие серьезной аварии, и пролило свет на ее причину.

На видео трио ведущих шоу Гранд Тур устроили настоящую горную гонку в швейцарских Альпах. Как ты уже знаешь, Ричард Хаммонд пилотировал электрический суперкар Rimac Concept One. Джереми Кларксон выбрал новый Lamborghini Aventador S, а Джеймс Мэй – купе Honda NSX.

Как стало известно, тележурналисты решили узнать, какой автомобиль быстрее: бензиновый, электрический или гибрид. Соревнование было на время – кто быстрее заедет на гору. Судя по всему, Ричард Хаммонд гнал изо всех сил и забыл затормозить после финиша, а потому и слетел с трассы.

Пока неизвестно, повлияет ли авария на строки выхода второго сезона шоу The Grand Tour. 

Напомним, его премьера запланирована на октябрь. Как вариант, рассматривается возможность выхода первых эпизодов без сюжетов с Хаммондом, однако в студии ведущий все же будет присутствовать.

Источник: ТопЖыр
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