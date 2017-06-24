Audi A8 прорекламировал новый Человек-паук (Видео)
Премьера нового поколения Audi A8 состоится только 11 июля, однако некоторые счастливцы уже видели будущего дебютанта.
Актер Том Холланд, который вернул культового супергероя в студию «Марвел» снялся в забавной рекламе седана.
Юный Питер Паркер не так ловок за рулем авто, как в акробатике и приходит сдавать на водительские права.
В качестве тестовой машины его друг Тонни Старк (он же Железный человек), предоставляет новое поколение Audi A8, напичканное столькими электронными помощниками, что даже самый неумелый водитель справиться с базовыми вещами.
Напомним, что A8 следующего поколения построен на модульной платформе MLB Evo, которая позволила снизить массу модели. Внешним видом новинка будет максимально напоминать концепт Prologue, а в линейку агрегатов войдут бензиновые моторы от 6 до 12 цилиндров, а также дизельная шестерка и гибридная установка.
Источник: auto.ria.com