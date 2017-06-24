Audi A8 прорекламировал новый Человек-паук (Видео)

Премьера нового поколения Audi A8 состоится только 11 июля, однако некоторые счастливцы уже видели будущего дебютанта.





Актер Том Холланд, который вернул культового супергероя в студию «Марвел» снялся в забавной рекламе седана.





Юный Питер Паркер не так ловок за рулем авто, как в акробатике и приходит сдавать на водительские права.





В качестве тестовой машины его друг Тонни Старк (он же Железный человек), предоставляет новое поколение Audi A8, напичканное столькими электронными помощниками, что даже самый неумелый водитель справиться с базовыми вещами.







