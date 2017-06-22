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АвтоМото
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22 июня 17, 20:03
Вирус атаковал Honda
Завод Honda
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Компания Honda остановила работу автозавода в Японии из-за атаки компьютерной сети вирусом WannaCry.
Распространение WannaCry началось 12 мая 2017 года. Первой крупной жертвой вируса стали несколько заводов концерна Renault-Nissan – в частности, во Франции, Великобритании, Японии и других странах.

WannaCry действует следующим образом: сначала блокирует компьютер, а затем требует выкуп. В случае отказа вирус уничтожает все данные на устройстве. Эта программа уже поразила более 500 тысяч компьютеров по всему миру.

Представители Honda отметили, что вынуждены были остановить на сутки завод в городе Саяма. Предприятие выпускает такие модели как минивэны Odyssey и Step Wagon, а также седан Accord. Ежедневный объем производства предприятия достигает тысячи машин. Убытки от приостановки работы завода еще подсчитывают.

Источник: 24tv.ua
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