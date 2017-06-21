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АвтоМото
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21 июня 17, 12:25
Названа цена нового украинского автомобиля (ФОТО)
суперкар Himera Q
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Украинский суперкар Himera Q поступит в продажу по цене от 700 тысяч евро.
Об этом заявил автор и главный идеолог проекта Андрей Джазовский. Он уточнил, что стоимость автомобиля может быть и выше, если заказчик пожелает внедрить уникальные опции, сообщает Autonews.

Автомобиль на сегодня не выпускается, а находится на уровне прототипа. Два ходовых экземпляра есть в Испании. Там их дорабатывают.

Один автомобиль – с бензиновой силовой установкой, второй – электрический. При этом по динамическим характеристикам обе машины схожи.

По предварительным данным, суперкар «Химера» сможет разгоняться до 350 км в час, а для достижения первых 100 км/ч ему потребуется меньше 3-х секунд.

Источник: drive-news.net

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