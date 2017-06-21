Названа цена нового украинского автомобиля (ФОТО)

Об этом заявил автор и главный идеолог проекта Андрей Джазовский. Он уточнил, что стоимость автомобиля может быть и выше, если заказчик пожелает внедрить уникальные опции, сообщает Autonews.





Автомобиль на сегодня не выпускается, а находится на уровне прототипа. Два ходовых экземпляра есть в Испании. Там их дорабатывают.





Один автомобиль – с бензиновой силовой установкой, второй – электрический. При этом по динамическим характеристикам обе машины схожи.





По предварительным данным, суперкар «Химера» сможет разгоняться до 350 км в час, а для достижения первых 100 км/ч ему потребуется меньше 3-х секунд.







