В каких случаях новый дорожный патруль может остановить авто
В МВД уверяют, что принципы взаимодействия и работы нового подразделения с водителями будут отличаться от подходов «старой гвардии». В связи с этим, у многих водителей возникает вопрос- за что могут остановить и утроить проверку?
В вопросе разобрались в интернет-издании Autonews.ua.
Ответ кроется в ст. 35 Закона «О Национальной полиции». Согласно документу, транспортное средство (ТС) могут остановить, если:
— водитель нарушил ПДД;
— есть очевидные признаки неисправности ТС;
— есть информация, что водитель или пассажиры (а также авто или груз) имеют отношение к совершению ДТП, уголовного или админнарушении;
— ТС находится в розыске;
— необходимо опросить водителя или пассажиров как свидетелей;
— полицейским необходима помощь водителя;
— уполномоченный орган принял решение ограничить или запретить движение;
— груз на ТС закреплен опасно;
— световые или звуковые сигналы используются с нарушением.
Источник: drive-news.net