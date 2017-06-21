В каких случаях новый дорожный патруль может остановить авто

В МВД уверяют, что принципы взаимодействия и работы нового подразделения с водителями будут отличаться от подходов «старой гвардии». В связи с этим, у многих водителей возникает вопрос- за что могут остановить и утроить проверку?





В вопросе разобрались в интернет-издании Autonews.ua.





Ответ кроется в ст. 35 Закона «О Национальной полиции». Согласно документу, транспортное средство (ТС) могут остановить, если:





— водитель нарушил ПДД;

— есть очевидные признаки неисправности ТС;

— есть информация, что водитель или пассажиры (а также авто или груз) имеют отношение к совершению ДТП, уголовного или админнарушении;

— ТС находится в розыске;

— необходимо опросить водителя или пассажиров как свидетелей;

— полицейским необходима помощь водителя;

— уполномоченный орган принял решение ограничить или запретить движение;

— груз на ТС закреплен опасно;

— световые или звуковые сигналы используются с нарушением.



