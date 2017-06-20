Пять новых кроссоверов: Какой безопаснее? (ФОТО)
В руки специалистов EuroNCAP попали пять совершенно новых кроссоверов, которые сразу отправились на испытательный полигон. Точнее — к стенке: эксперты европейской ассоциации разбили Skoda Kodiaq, MINI Countryman, Audi Q5, Land Rover Discovery и Toyota C-HR 2017 модельного года. Каждый из них получил максимальную оценку в пять звезд. Но все же некоторые из испытуемых оказались чуть более безопасными. Хотите знать о чем речь? Представляем вам 5 самых свежих и безопасных кроссоверов 2017 года.
Skoda Kodiaq
Для испытаний Skoda Kodiaq выбрали версию с 2,0-литровым мотором TDI в комплектации Ambition. В нее, помимо стандартных фронтальных подушек безопасности, входит подушка безопасности для защиты коленей водителя, боковая подушка безопасности для защиты головы всех пассажиров и подушка для защиты груди. Тем не менее, при фронтальных ударах грудные клетки манекенов окрасились в оранжевый цвет, что подразумевает достаточно низкую степень защиты. Зато голова и ноги в имитациях таких ДТП оказались полностью защищены.
При боковом столкновении пассажирам также ничего не угрожает, как и при ударе сзади нет риска получить хлыстовую травму. В целом защита взрослых была оценена довольно высоко, — на уровне моделей SEAT Ateca и Subaru Levorg, которые, по результатам EuroNCAP, стали самыми безопасными кроссоверами 2016 года.
MINI Countryman
У британского кроссовера примерно тот же недуг — при фронтальных ударах манекены переднего ряда с высокой долей вероятности получают ощутимые удары в грудную клетку. В случае с лобовым столкновением о деформируемое препятствие также страдают и ноги. Тем не менее, голова пассажиров находится в полной безопасности. При авариях с боковым столкновением людям тоже ничего не угрожает.
По крайней мере, в таких же сюжетах, какие имитируются в стенах EuroNCAP. Удары сзади не сулят хлыстовых травм, которые даже эксперты называют самыми опасными, так как их практически невозможно диагностировать сразу после аварии. Недовольство вызывают разве что электронные помощники, которые по мнению EuroNCAP являются самыми слабыми среди представленных сегодня кроссоверов.
Audi Q5
А вот кроссовер Audi Q5 в имитациях фронтальных столкновений проявил себя получше. Как бы не били его спецы EuroNCAP, защита грудной клетки пассажиров не опускалась ниже желтого цвета. При этом, в случае с столкновением о деформируемый объект, пассажир переднего ряда, если верить показателям, остается в максимально возможной безопасности.
Впрочем, Q5 немного уступает предыдущим участникам рейтинга в боковых столкновениях. Так, в таком испытании защита грудной клетки водителя оценена как слабая. Еще кроссовер продемонстрировал самый высокий показатель полезности электронных помощников из трех перечисленных на теперешний момент машин. А если брать во внимание всех участников этого рейтинга, у Audi Q5 еще и самый внушительный показатель безопасности детей.
Land Rover Discovery
Внедорожник Discovery получил свои пять звезд за относительно высокие показатели во всех направлениях: защита пассажиров, детей, пешеходов и уровень электронных помощников в целом на уровне выше средней «по палате». Но вот если всмотреться в каждую дисциплину по отдельности, можно найти недоработки.
Например, при фронтальных столкновениях грудные клетки водителя и пассажира переднего ряда защищены довольно слабо. При этом, во время удара о деформируемый объект с частичным перекрытием можно схлопотать еще и травмы ног. Во время бокового удара находящимся в салоне Discovery людям ничего не угрожает, но вот при ударе сзади пассажиры второго ряда скорее всего получат хлыстовую травму, об опасности которой мы говорили ранее.
Toyota C-HR
Новый компактный кроссовер Toyota C-HR на сегодняшний день является чуть ли не самым безопасным SUV в мире. По крайней мере, среди сегодняшней пятерки новинок именно он удостоился самых высоких оценок. Несмотря на то, что у него незначительно просела защита детей по сравнению с другими моделями, по уровню безопасности к пешеходам и взрослым пассажирам сегодня ему нет равных.
Если подробнее, при фронтальном столкновении со 100% перекрытием у водителя и пассажира достаточный уровень защиты грудной клетки. При ударе о деформируемый объект в желтый также разукрасились лишь ноги водителя и его соседа, а все другие части тела находятся в полной безопасности.
Та же история с имитацией бокового удара и столкновением сзади — никаких повреждений, тем более хлыстовых травм манекены не получили. Ну и вишенкой на торте стала максимальная оценка за электронные помощники: среди всех сегодняшних участников рейтинга она самая высокая. В EuroNCAP оценили как и щедрость базовой комплектации, так и качество работы всех вспомогательных систем.
Источник: auto.ria.com