Пять новых кроссоверов: Какой безопаснее? (ФОТО)

В руки специалистов EuroNCAP попали пять совершенно новых кроссоверов, которые сразу отправились на испытательный полигон. Точнее — к стенке: эксперты европейской ассоциации разбили Skoda Kodiaq, MINI Countryman, Audi Q5, Land Rover Discovery и Toyota C-HR 2017 модельного года. Каждый из них получил максимальную оценку в пять звезд. Но все же некоторые из испытуемых оказались чуть более безопасными. Хотите знать о чем речь? Представляем вам 5 самых свежих и безопасных кроссоверов 2017 года.





Skoda Kodiaq









Для испытаний Skoda Kodiaq выбрали версию с 2,0-литровым мотором TDI в комплектации Ambition. В нее, помимо стандартных фронтальных подушек безопасности, входит подушка безопасности для защиты коленей водителя, боковая подушка безопасности для защиты головы всех пассажиров и подушка для защиты груди. Тем не менее, при фронтальных ударах грудные клетки манекенов окрасились в оранжевый цвет, что подразумевает достаточно низкую степень защиты. Зато голова и ноги в имитациях таких ДТП оказались полностью защищены.

При боковом столкновении пассажирам также ничего не угрожает, как и при ударе сзади нет риска получить хлыстовую травму. В целом защита взрослых была оценена довольно высоко, — на уровне моделей SEAT Ateca и Subaru Levorg, которые, по результатам EuroNCAP, стали самыми безопасными кроссоверами 2016 года.





MINI Countryman













У британского кроссовера примерно тот же недуг — при фронтальных ударах манекены переднего ряда с высокой долей вероятности получают ощутимые удары в грудную клетку. В случае с лобовым столкновением о деформируемое препятствие также страдают и ноги. Тем не менее, голова пассажиров находится в полной безопасности. При авариях с боковым столкновением людям тоже ничего не угрожает.





По крайней мере, в таких же сюжетах, какие имитируются в стенах EuroNCAP. Удары сзади не сулят хлыстовых травм, которые даже эксперты называют самыми опасными, так как их практически невозможно диагностировать сразу после аварии. Недовольство вызывают разве что электронные помощники, которые по мнению EuroNCAP являются самыми слабыми среди представленных сегодня кроссоверов.



