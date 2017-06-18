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АвтоМото
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18 июня 17, 15:52
Во Львове внедорожник наехал на людей, есть погибшие (ВИДЕО)
ДТП
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Одна женщина погибла на месте, другую забрала "скорая"

Одна женщина погибла и одна получила травмы в результате наезда внедорожника "Тойота прадо" на группу людей возле церкви святого Андрея в центре Львова, сообщили в отделе коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, инцидент произошел приблизительно в 11.00 воскресенья на площади Соборной. Водитель внедорожника вместе с женой вышли из храма святого Андрея после литургии и сели в свой автомобиль. Когда автомобиль выезжал со стоянки, по неустановленным пока причинам, он резко набрал скорость и выехал на тротуар, где перевернулся на бок.


Предварительно установлено, что 48-летний водитель джипа вместе с женой вышел после богослужения из церкви, они пошли на парковку и сели в салон авто. Когда иномарка тронулась, то внезапно увеличила скорость, выехала на тротуар возле церкви и перевернулась.

В результате наезда одна женщина, личность которой устанавливается, погибла на месте происшествия. Сейчас известно о еще одной травмированной прохожей, которой оказывают помощь медики. На месте работает следственно-оперативная группа.
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Delo
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