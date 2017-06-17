Чем новая дорожная полиция отличается от ГАИ?

На украинские дороги взамен ГАИ вышла новая дорожная полиция. Сидеть в засаде им нельзя, а тормозить за превышение скорости копы еще не могут — нет нужного оборудования. «Вести» разобрались, чем же будет заниматься новая служба и в чем ее отличие от ГАИ.

Где будут дежурить

Как сообщили в Нацполиции, дорожная патрульная полиция начнет службу с дежурства на трассах Киев — Харьков, Киев — Зборов, Луцк — Ковель и Ягодин — Сарны (накануне речь шла о десяти магистралях, но пока остановились на четырех). В будущем, после проведения дополнительного набора, патрульные выйдут и на другие трассы международного и национального значения. Всего планируется патрулировать более 9 тыс. км дорог.

«Это такие же патрульные полицейские, которые дежурят на улицах городов. Это не бывшие сотрудники ГАИ или «Кобры». Сегодня патрульный полицейский может нести службу на трассе, а может служить в городе или выполнять другие задачи, — рассказал замглавы патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий. — Также дорожная полиция будет нести службу на восьми бывших стационарных постах ГАИ. В будущем эти посты станут дорожными станциями патрульной полиции. Кроме полиции в них будут находиться другие службы, например, спасатели или медики. К примеру, если на дороге произойдет ЧП, они должны будут максимально быстро помочь гражданам и ликвидировать его последствия».

Без засад в кустах и охоты на лихачей

В Нацполиции обращают внимание, что 90% времени дорожная полиция будет находиться в движении. «Они могут останавливаться по необходимости, но засад в кустах не будет», — говорит Белошицкий.

Еще одно отличие от экс-гаишников: экипажи дорожной полиции будут реагировать на все нарушения, а не только ПДД, происходящие в их поле зрения, или на сообщения, которые поступают к ним от диспетчера.

Также первое время дорожная полиция не будет останавливать водителей за превышение скорости, так как фиксировать нарушение пока нечем. «В будущем наши автомобили будут оборудованы камерами измерения скорости. По данным этого измерения будут останавливать автомобиль и привлекать водителя к ответственности на месте, а не отложенно по почте. Сейчас мы определяемся с моделью устройств. Но пока не будет разработан технический регламент и не проведена сертификация, никто приборы использовать не будет», — говорят в Нацполиции.

За что могут остановить

В арсенале у дорожных полицейских будут жезлы-«леденцы». Ими они могут остановить автомобиль (при каких обстоятельствах — смотри «9 поводов»). Также в полиции заявили, что им нужны изменения в законах, чтобы проводить «слепые» проверки водителей на трезвость — выборочно останавливать водителей на дорогах и просить «подышать в трубочку» (сейчас водитель имеет право отказаться от процедуры, если он ничего не нарушил).

Кроме этого, они хотят получить такой инструмент контроля, как «пункты трезвости» (участки на дорогах, где водители в принудительном порядке будут проходить «алкогольный» экспресс-тест). «За пять месяцев 2017 года полиция составила более 20 тыс. протоколов за нетрезвое вождение. Повышение штрафов (с 3400–900 грн до 10 200 грн. — Авт.) водителей не испугало. Мы будем с этим бороться», — заявил Алексей Белошицкий.

Нарушители говорят «до свидания»

Неофициально полицейские рассказывают, что без бывших правоохранителей в новой службе все-таки не обошлось. «Работать будут и «новые», и «старые». «Старые» присутствуют потому, что у них есть опыт в плане дорожного движения. А так как новых обучали меньше, то знания у многих, мягко говоря, хромают», — рассказал нам на условиях анонимности один из полицейских.

По его словам, разнарядок и «планов» по протоколам перед дорожной полицией пока не ставят, но и так понятно, что если наряд выезжает на сложный участок, не быть нарушений там не может. «Вообще, пьяные водители — серьезнейшая проблема, так что тут и план никакой не нужен. Но отсутствие приборов для фиксации скорости будет проблемой. Допустим, я вижу, что кто-то обгоняет меня и мчится со скоростью 200 км/ч, а повода предъявить им превышение скорости у меня нет. Приходится его или придумывать, или говорить, что водитель вызвал подозрение. Но с таким же успехом он может мне сказать «до свидания» и уехать», — рассказал наш собеседник.

Дорожными законами владеют слабо

По словам автоюристов, Украине действительно была необходима специализированная служба, следящая за безопасностью дорожного движения. Но есть вопросы к техобеспечению дорожной полиции. «Нынешние законы разрешают полицейским использовать техсредства, работающие исключительно в автоматическом режиме. Поэтому те же «Трукамы», 170 штук которых остались после ГАИ, полиция не может использовать, чтобы контролировать скорость», — говорит автоюрист Владимир Караваев.

Также эксперты опасаются, что у дорожной полиции недостаточно знаний.

«Я не знаю, как будет с дорожной полицией, но у обычных патрульных достаточно часто это либо необоснованные протоколы, либо составлены безграмотно и с нарушением инструкций. В результате суды по этим делам просто не могут выносить постановления. Так что тут стоит вопрос юридической подготовки дорожной полиции», — считает юрист Вадим Володарский.

Фото: "Вести"

Девять поводов, по которым могут остановить

У дорожной полиции будут те же основания для остановки автомобилей, что и у обычных полицейских. Согласно ст. 35 Закона «О Национальной полиции», транспортное средство (ТС) могут остановить, если: