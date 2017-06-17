Названо самое выносливое авто

Американское агентство AutoPacific подвело итоги ежегодного конкурса Vehicle Satisfaction Awards, в котором автовладельцы определяют качество и надежность определенных автомобилей. Отмечается, что в конкурсе приняли участие более 54 000 респондентов.





Согласно данным американских издание, опрошенным автовладельцам предложили оценить свой автомобиль по 54 параметрам, что, мнению организаторов конкурса, позволяет максимально объективно определить все сильные и слабые стороны модели.





Отмечается, что безопасность автомобилей также оценивалась с точки зрения водителей. Среди моделей 2017 модельного года победу одержал корейский премиальный седан Genesis G90, что стало несколько неожиданно, пишет Автотема.













Среди роскошных автомобилей американцы отметили модели бренда Lincoln, а победу в массовом сегменте завоевала компания GMC.





Помимо этого, была проведена оценка моделей с делением на сегменты.





Лучшими в своей категории стали Nissan Maxima, KIA Cadenza, MINI Clubman, Porsche 911 и Dodge Challenger.

Среди популярных в США пикапов и рамных внедорожников лучшими оказались Ford F-150, Nissan Titan, Honda Ridgeline и Jeep Grand Cherokee, а лучшими среди кроссоверов названы Porsche Cayenne, Nissan Rogue, KIA Sportage и Lexus RX.



