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АвтоМото
Новости
16 июня 17, 21:01
Ряд крупных сетей АЗС снизили цены на бензин и дизтопливо
заправка
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В период со 15 по 16 июня цены на топливо снизились в ряде крупных сетей АЗС.
Об этом сообщает отраслевое издание OilNews со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, на 50 коп за литр снизилась стоимость бензинов и дизельного топлива в сети "ОККО".

Крупнейший дискаунтер "БРСМ-Нафта" снизил стоимость бензинов марок А-92 и А-95 на 26 копеек за лит, до 22,95 грн/л и 23,55 грн/л соответственно. Бензин марки А-95+ в этой сети подешевел на 34 коп., а дизельное топливо – на 14 коп. за литр.

Кроме того, на 29 коп/л, до 25,50 грн/л и 26,50 грн/л подешевели 92 и 95 бензины в сети Shell. Цены на бензин А-95+ и дизтоплива в сети оператора снизились на 33 коп. за литр, до 28,96 грн/л и 23,97 грн/л, соответственно.

В то же время, в сети "Маркет" стоимость дизтоплива выросла на 23 коп/л, до 22,22 грн/л.

Источник: censor.net.ua
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