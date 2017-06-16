Как хотят легализировать авто на иностранных номерах?

В заседании приняли участие глава комитета Нина Южанина, а также глава Львовской облгосадминистрации Олег Синютка. Один из вопросов, который обсуждали депутаты, как раз касался и легализации автомобилей на иностранных номерах.





Как стало известно, сейчас Кабмин, совместно с депутатами готовит законопроект, в котором предусмотрена возможность легализовать в Украине такие авто. Но не все. По словам Нины Южаниной, дадут возможность легализировать авто на иностранных номерах возрастом до 7 лет. Судьба же остальных авто пока под вопросом.









Также Южанина не уточнила сам механизм такой легализации, сказав лишь что им дадут возможность льготно растаможить автомобили, при условии, что они имеют возраст до 7 лет.





О сроках появления нового законопроекта в Верховной Раде уточнений также не было.





Напомним, что государство откладывает решение вопроса с пребыванием автомобилей иностранной регистрации уже 2 года . Еще в начале 2016 года в парламент был подан законопроект депутата Балоги, которым предусматривался новый порядок пребывания в Украине автомобилей иностранной регистрации. После этого в Верховную Раду было подано уже с десяток законопроектов, регламентирующих статус таких автомобилей в Украине. Но голосование по таким законопроектам все время откладывается, а каждый месяц меняются подходы к решению этой проблемы со стороны чиновников.













Тем временем, поставки автомобилей из Литвы, Польши, Словакии и других стран ЕС продолжаются. По данным AUTO-Consulting, в Киеве они уже составляют 5% от городского трафика. В некоторых областях на западе Украины этот показатель достигает 30-40%.





Стали ощущать давление со стороны такого беспошлинного импорта на свои продажи и официальные дилеры. Особенно страдают трейдеры так называемых бюджетных авто (Low Cost). Если посмотреть статистику за 2015 год, то число так называемого Low Cost-сегмента (wtyf до 15 тыс. евро) на рынке новых авто составляло 31%. В 2016 году Low-Cost-сегмент занимал уже 25% рынка. А вот в мае 2017 года, по данным AUTO-Consulting, на его долю приходилось уже 24% рынка. Кроме того, именно сегмент Low Cost имеет самую низкую динамику на рынке новых авто (+17% за 5 месяцев 2017 г) при общем росте рынка +33%. Для сравнения, соседний сегмент Volume ( 15-30 тыс. евро) растет за тот же период на 44%.





Для легких коммерческих автомобилей LCV ситуация в этом сегменте вообще катастрофическая. За 5 месяцев 2017 года Low Cost сегмент единственный, где зафиксирована отрицательная динамика -3,5%. При том, что общий рынок LCV растет на 34%. Все эти цифры говорят о том, что авто иностранной регистрации уже довольно существенно затронули бюджетный сегмент нового авторынка. И это влияние продолжает нарастать.



