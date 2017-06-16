Техосмотр по-новому: исправность авто проверят на дорогах

Осматривать авто патрульные полицейские будут прямо на дорогах. Эксперты говорят, это не только незаконно, но и заставит водителей давать взятки, чтобы не тратить время на проверку.





Соответствующие документы были опубликованы лидером объединения Сила Громад Андреем Карпенко на своей странице в Фейсбуке. В соответствии с проектом “диагностировать“ собираются весь транспорт, кроме карет скорой помощи, машин спасательных служб, военных и дипломатических представительств.





Юрист Владимир Караваев считает, что подобная проверка автомобилей на самом деле нужна: “После того как у нас отменили техосмотр, я часто на дорогах встречаю авто, на которых даже внешне видно, что они ездят с неисправностями. Возможно, МВД за основу взяло старый приказ ГАИ. Правда, в нем на остановку отводилось 20 минут, а не 30. И у сотрудников ГАИ должны были быть технические средства – сертифицированные, с помощью которых они определяли неисправности“.





А вот адвокат Андрей Вареник считает, что это даст новый виток взяткам и судебным искам. “Я сомневаюсь, что наши дорожные патрульные, не имея опыта и технических навыков, смогут на глаз, без специального оборудования определить люфт руля, угол освещения фар и прочее. Также что делать через 30 минут остановки, если полицейский не успел осмотреть – водитель может сесть в машину и уехать? В результате водители просто будут давать взятки, а если все-таки осмотреть авто удастся и составят протокол, то суды будут завалены исками от водителей“, – считает Вареник.





Справка:





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