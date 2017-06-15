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АвтоМото
Новости
15 июня 17, 08:53
В Киеве нардеп на авто врезался в трамвай, - ФОТО, ВИДЕО
ДТП
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На площади Победы в Киеве в ночь на четверг, 15 июня, автомобиль "Skoda" въехал в трамвай №18.

Удар был настолько сильный, что трамвай сошел с рельс. В результате аварии пострадал один человек.

Вместе с тем, по предварительным данным, за рулем авто был народный депутат Украины Олег Барна. Как сообщают очевидцы, водитель не предоставил преимущество трамваю и в результате его машина врезалась в городской транспорт.

В трамвае вылетели стекла, он был в это время без пассажиров. На место аварии приехало сразу четыре машины скорой помощь, Врачи увезли травмированного в больницу. Деталей аварии пока не сообщают.


Напомним, "Укравтодор" считает, что максимально допустимую скорость движения на дорогах в населенных пунктах должна быть не выше 50 километров в час. Сейчас скорость составляет 60 километров час.

При этом по данным министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна в 2016 году на украинских дорогах погибли почти 3,5 тысячи человек, 33,5 тысячи были травмированы.
URA-Inform
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