В Киеве нардеп на авто врезался в трамвай, - ФОТО, ВИДЕО

Удар был настолько сильный, что трамвай сошел с рельс. В результате аварии пострадал один человек.

Вместе с тем, по предварительным данным, за рулем авто был народный депутат Украины Олег Барна. Как сообщают очевидцы, водитель не предоставил преимущество трамваю и в результате его машина врезалась в городской транспорт.

В трамвае вылетели стекла, он был в это время без пассажиров. На место аварии приехало сразу четыре машины скорой помощь, Врачи увезли травмированного в больницу. Деталей аварии пока не сообщают.



