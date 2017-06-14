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АвтоМото
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14 июня 17, 14:37
В Киеве на Московском мосту ограничат движение
московский мост
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По причине автодорожных работ на Московском мосту в сторону Бандеры на просп. Ватутина будет вскоре ограничено передвижение авто.

Движение намерены ограничить для авто вечером, а также ночью. Ограничения будут актуальны с 14-го по 17-е июня. Эти сведения передали в КГГА. Так, из-за ремонта на столичном Московском мосту будет отчасти ограничено передвижение транспорта – на просп. Ватутина.

Как сообщалось, в городе должна быть вскоре изменена схема движения маршрута троллейбуса номер 45 – из-за работ по асфальтированию на Васильковской. Эти сведения сегодня передали сотрудники Киевпастранса. Движение ограничат в направлении Максимовича.
URA-Inform
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