В Киеве на Московском мосту ограничат движение

Движение намерены ограничить для авто вечером, а также ночью. Ограничения будут актуальны с 14-го по 17-е июня. Эти сведения передали в КГГА. Так, из-за ремонта на столичном Московском мосту будет отчасти ограничено передвижение транспорта – на просп. Ватутина.

Как сообщалось, в городе должна быть вскоре изменена схема движения маршрута троллейбуса номер 45 – из-за работ по асфальтированию на Васильковской. Эти сведения сегодня передали сотрудники Киевпастранса. Движение ограничат в направлении Максимовича.