Вводятся новые экзаменационные билеты для водителей

В сервисных центрах Министерства внутренних дел Украины со следующей недели начнут экзаменовать кандидатов в водители с помощью новых билетов о Правилах дорожного движения.





Кроме того, уже к концу года как теоретическая часть, так и практика студентов-водителей будет фиксироваться на видео.





Об этом сообщил руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий в ходе открытия нового представительства МВД в Киеве на Петровке, передает Укринформ.





Так, по состоянию на январь проект изменений законодательство о получении водительского удостоверения предусматривало, что водители категории В смогут пользоваться своим удостоверением водителя 15 лет, а вот водители категории С и D не менее 5 лет. При этом уточняется, что водителям легковых авто необходимо пройти только медицинское освидетельствование для проверки своего психофизического соответствия.





Отметим, в течение марта и апреля каждый мог посмотреть экзаменационные билеты по ПДД и написать свои предложения по их улучшению.





По словам Криклия, к этому процессу присоединились более 11 тысяч граждан (в том числе и из Крыма). В общем они предоставили 110 тысяч различных замечаний и предложений по новым экзаменационных билетам для водителей.



