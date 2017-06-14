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13 июня 17, 20:25
Вводятся новые экзаменационные билеты для водителей
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Украина на следующей неделе перейдет на новые экзаменационные билеты для водителей
В сервисных центрах Министерства внутренних дел Украины со следующей недели начнут экзаменовать кандидатов в водители с помощью новых билетов о Правилах дорожного движения.

Кроме того, уже к концу года как теоретическая часть, так и практика студентов-водителей будет фиксироваться на видео.

Об этом сообщил руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий в ходе открытия нового представительства МВД в Киеве на Петровке, передает Укринформ.

Так, по состоянию на январь проект изменений законодательство о получении водительского удостоверения предусматривало, что водители категории В смогут пользоваться своим удостоверением водителя 15 лет, а вот водители категории С и D не менее 5 лет. При этом уточняется, что водителям легковых авто необходимо пройти только медицинское освидетельствование для проверки своего психофизического соответствия.

Отметим, в течение марта и апреля каждый мог посмотреть экзаменационные билеты по ПДД и написать свои предложения по их улучшению.

По словам Криклия, к этому процессу присоединились более 11 тысяч граждан (в том числе и из Крыма). В общем они предоставили 110 тысяч различных замечаний и предложений по новым экзаменационных билетам для водителей.

Источник: infocar.ua
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