Автомобиль из фильма «Назад в будущее» выставили на продажу

Как сообщает Daily Mail, желающим приобрести купе придется заплатить 44 500 долларов. В комплекте с машиной продаются бейсболка Марти Мак-Флайя, спортивный альманах, копия самозашнуровывающихся ботинок и ховерборд.





«Я приобрел этот автомобиль в Нью-Йорке три года назад. До меня у нее был лишь один владелец», — пояснил изданию хозяин машины. По его словам DeLorean DMC-12 находится в «отличном состоянии». Пробег автомобиля составляет 22 530 километров.





Первая модель DeLorean DMC была произведена в единственном экземпляре в 1975 году и обладала кузовом из нержавеющей стали с подъемными дверями. В результате судебного конфликта с концерном General Motors в 1982 году компания была передана под внешнее управление и объявлена банкротом.





Сейчас активы и бренд принадлежат Стивену Уайну, который продолжает собирать машины по индивидуальным заказам. Достоверно неизвестно, надолго ли Уайну хватит машинокомплектов, но его компания ранее обещала представить совершенно новый автомобиль собственной разработки.





Кроме этого, американская компания DeLorean планирует возобновить производство купе DMC-12, которое использовалось при съемке фильма «Назад в будущее». Сборка машин может начаться уже в 2017 году.





В производство будет запущена модель 1982 года. Автомобиль планируется выпустить ограниченным тиражом в 300 экземпляров. По предварительным данным, цены на модель будут начинаться от 100 тыс. долларов.





Все технические характеристики автомобиля пока держатся в секрете. Не исключается, что машина получит бензиновый V8.



