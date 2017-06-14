Безвизовый режим с ЕС: что необходимо для поездок на авто

В Главном сервисном центре МВД Украины решили напомнить, какие документы необходимы для поездки в Евросоюз на авто (помимо биометрического загранпаспорта и туристического страхового полиса).





Для путешествия в страны ЕС (и страны Шенгенской зоны, не входящие в ЕС) необходимо иметь при себе:





- водительское удостоверение, соответствующее международным требованиям (в том числе и по сроку действия прав);

- государственный номерной знак. К слову, индивидуальные номерные знаки действуют только на территории Украины;

- опознавательный знак Украины на транспортном средстве;

- договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства ("зеленая карта");

- техпаспорт, выданный на имя лица, пересекающего границу на данном транспортном средстве.













Если автомобиль оформлен на другое лицо, то следует получить специальные документы для выезда за границу. В частности, необходимо заявление владельца или документ, подтверждающий право пользоваться транспортным средством.





На время поездки будет выдано временное свидетельство о регистрации авто на имя гражданина, который едет за границу. Его необходимо вернуть в сервисный центр МВД в течение 10 дней после возвращения в Украину.





Также представители МВД напомнили, что не выпускаются за границу транспортные средства, на которые наложен временный запрет на снятие с учета. Исключение составляют авто, купленные в рассрочку.



