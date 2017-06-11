Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.36
USD
26.15
RUB
0.46
EUR
29.17
USD
26.13
RUB
0.46
EUR
29.38
USD
26.15
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
10 июня 17, 23:53
Три худших привычки современных водителей
водитель
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
2/5 (1 голос)
Безопасность дорожного движения зависит не только от того, насколько водители знают ПДД и умеют применять эти знания на практике, но и от привычек, которыми обладают «рулевые».
Портал выбрал из свойственных автомобилистам манер самые худшие.

Нет, конечно, речь о плевках из окон, и любви к нецензурной брани ниже не пойдет. И уж тем более мы опустим тему пьянства за рулем — это не привычка, а нарушение закона, причем наказуемое. А вот о проявлении других манер, довольно часто раскрывающих истинную сущность того или иного «шоферюги», поговорим с удовольствием.

КУРИТЬ — ЗДОРОВЬЮ ВРЕДИТЬ

Причем здоровью не только собственному, но и других. Нередко курильщики-драйверы, прикуривая сигарету или стряхивая пепел, становятся участниками аварий. Ведь на дороге, по сути, даже секунда может оказаться роковой. Про выбрасывание окурков и пачек сигарет из окон упоминать не хочется и вовсе.

ЕДА — ВРАГ ЧЕЛОВЕКА

Принимать за рулем пищу или того хуже — напитки, особенно горячие — идея не менее рисковая. Мало того, что разворачивая шоколадку или чизбургер из «бигмачной», водитель отвлекается от дороги, так еще и может испачкаться и обляпать съестным соседа. А каково будет «рулевому», если он прольет на себя горячий кофе или чай? Главное, чтобы неудачный обед или ужин не отразились на других участниках дорожного движения.



СЕЛФИ, КАК В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ

Довольно распространенная в последнее время болезнь — фотографировать себя любимого во время управления автомобилем. Затея, конечно, стоящая с точки зрения демонстрации собственной значимости в социальных сетях, но в прямом смысле этого слова — убийственная. Не менее травматичными последствиями может обернуться и желание написать SMS или поставить «лайк» под похожим селфи одного из интернет-друзей.


Источник: avtovzglyad.ru
Ещё по теме:
Водителей ждут новые скоростные ограничения (ВИДЕО)
Водитель жестоко проучил грабителей на дороге (видео)
На Ровенщине Toyota влетела в BMW: выживших нет - ФОТО
Беспилотные автомобили теперь будет тестировать Apple
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Пять мифов о дизельных моторах
noimageВ Украине начинает работать дорожная полиция
noimageРада отложила ввоз авто с эконормами не ниже Евро-6
noimageИлон Маск представил первое изображение Tesla Y (ФОТО)
noimageАвтопилот Tesla назвали убийцей велосипедистов
Лента новостей