Три худших привычки современных водителей

Портал выбрал из свойственных автомобилистам манер самые худшие.





Нет, конечно, речь о плевках из окон, и любви к нецензурной брани ниже не пойдет. И уж тем более мы опустим тему пьянства за рулем — это не привычка, а нарушение закона, причем наказуемое. А вот о проявлении других манер, довольно часто раскрывающих истинную сущность того или иного «шоферюги», поговорим с удовольствием.





КУРИТЬ — ЗДОРОВЬЮ ВРЕДИТЬ





Причем здоровью не только собственному, но и других. Нередко курильщики-драйверы, прикуривая сигарету или стряхивая пепел, становятся участниками аварий. Ведь на дороге, по сути, даже секунда может оказаться роковой. Про выбрасывание окурков и пачек сигарет из окон упоминать не хочется и вовсе.





ЕДА — ВРАГ ЧЕЛОВЕКА





Принимать за рулем пищу или того хуже — напитки, особенно горячие — идея не менее рисковая. Мало того, что разворачивая шоколадку или чизбургер из «бигмачной», водитель отвлекается от дороги, так еще и может испачкаться и обляпать съестным соседа. А каково будет «рулевому», если он прольет на себя горячий кофе или чай? Главное, чтобы неудачный обед или ужин не отразились на других участниках дорожного движения.













СЕЛФИ, КАК В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ





Довольно распространенная в последнее время болезнь — фотографировать себя любимого во время управления автомобилем. Затея, конечно, стоящая с точки зрения демонстрации собственной значимости в социальных сетях, но в прямом смысле этого слова — убийственная. Не менее травматичными последствиями может обернуться и желание написать SMS или поставить «лайк» под похожим селфи одного из интернет-друзей.