Пять мифов о дизельных моторах

Пожалуй самый дурацкий миф о дизелях утверждает, что у машин с таким мотором под капотом плохая динамика разгона. Это совершенно не так. Главное при наборе скорости, особенно с места, не абсолютная мощность мотора, а его крутящий момент. С этой точки зрения дизеля наголову превосходят бензиновых конкурентов. Они, как правило, не только более тяговиты, но и способны выдать пик крутящего момента при гораздо более низких оборотах, нежели «бензинки» аналогичной мощности, считают эксперты портала «АвтоВзгляд».





Следующее стойкое убеждение автомобильных масс гласит, что дизельный двигатель в эксплуатации обходится дороже бензинового. В этом смысле все далеко не так однозначно, как кажется. Да, при замене смазки на плановом ТО приходится менять не только моторное масло, но и топливный фильтр. Это по-хорошему, подстраховываясь от последствий заправки некачественным топливом. А по жизни многие дизелевладельцы меняют топливный фильтр лишь в два раза чаще, чем обладатели бензиновых авто. В пересчете на километры пробега это обстоятельство практически не влияет на объем эксплуатационных расходов. А за счет не подвергаемой никем сомнению топливной экономичности дизеля общие затраты на содержание авто с таким мотором гораздо ниже, чем в случае бензинового двигателя.





Так же, еще с постсоветких времен, тянется за дизелями слава больших приверед к качеству топлива. На самом деле современные бензиновые моторы почти поголовно турбированные, со все более уменьшающимися рабочими объемами, гораздо более чувствительны к кондициям топлива, нежели дизеля.





Для нормальной работы дизельного двигателя, по большому счету, довольно того, чтобы в солярке не было воды и механических примесей. А современным бензиновым движкам подавай топливо исключительно с высоким октановым числом, да с определенным уровнем присадок.





Заметная часть автовладельцев отказывается от покупки дизельных авто потому, что боится проблем с зимней эксплуатацией. Мол, зимой дизеля не заводятся. На самом деле исправный дизельный мотор зимой отказывается заводиться только если топливо загустело и потеряло текучесть. То есть когда хозяин сам заправил машину неподходящей по сезону соляркой. Залог нормального запуска такого двигателя в мороз, если есть сомнения в зимостойкости топлив, заливка в топливный бак перед заправкой дозы «антигеля». Ну и наличие работоспособных свечей накаливания и аккумулятора.













Еще откуда-то взялся и существует стойкий миф, будто у дизельных моторов ресурс меньше чем у бензиновых. Его истоки, судя по всему, гнездятся где-то в 90-х годах прошлого века, когда отечественные автомобилисты только-только пересаживались с «Жигулей» на подержанные иномарки из Европы (в том числе и дизельные) со скрученным пробегом. Конечно, если ты купил машину, пробежавшую в такси 300−500 тысяч километров под видом практически нового авто, уже достаточно скоро придешь к выводу, что у дизелей что-то не так с ресурсом…





На самом же деле как раз дизельные двигатели отличаются повышенной долговечностью, поскольку дизтопливо отличается более высокими смазывающими способностями, нежели бензин. Именно среди них проще встретить мотор-миллионник, нежели среди бензиновых. Не зря же дальнобойные фуры поголовно оснащаются дизелями, а не бензиновыми силовыми агрегатами.



