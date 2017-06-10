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10 июня 17, 22:51
В Украине начинает работать дорожная полиция
дорожная полиция
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Первые 30 нарядов дорожной полиции в понедельник, 12 июня, выйдут на патрулирование основных автомагистралях Украины для обеспечения порядка.

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины сообщил Сергей Князев, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Согласно его словам, вчера был подписан приказ о запуске на 10 основных магистралях нашего государства нарядов дорожной полиции.

Таким образом, дорожная полиция начнет свою работу 12 июня и полностью заменит старую систему Госавтоинспекции.

При этом Князев подчеркнул, что с понедельника составляющая ДТП на основных автомагистралях будет в корне изменена.

Напомним, уровень преступности в Киевской области за последние пол года снизился на 20%.
URA-Inform
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