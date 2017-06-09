Рада отложила ввоз авто с эконормами не ниже Евро-6

Рада отложила на два года ввоз автомобилей с экологическими нормами не ниже Евро-6. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.





За изменения в закон о некоторых вопросах ввоза на территорию Украины и регистрации транспортных средств по поводу поэтапного внедрения международных экологических требований к транспортным средствам 5624 в целом проголосовали 243 депутата.





Предусмотрено, что ввозить в Украину автомобили, которые соответствует экологическим нормам не ниже уровня Евро-6, нужно будет не с 1 января 2018, а с 1 января 2020 года.



