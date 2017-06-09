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8 июня 17, 18:43
Рада отложила ввоз авто с эконормами не ниже Евро-6
грузовики Евро-6
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Депутаты отложили ввоз автомобилей с экологическими нормами не ниже Евро-6
Рада отложила на два года ввоз автомобилей с экологическими нормами не ниже Евро-6. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net. 

За изменения в закон о некоторых вопросах ввоза на территорию Украины и регистрации транспортных средств по поводу поэтапного внедрения международных экологических требований к транспортным средствам 5624 в целом проголосовали 243 депутата. 

Предусмотрено, что ввозить в Украину автомобили, которые соответствует экологическим нормам не ниже уровня Евро-6, нужно будет не с 1 января 2018, а с 1 января 2020 года.

Источник: biz.liga.net 
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