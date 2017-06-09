Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.39
USD
26.21
RUB
0.46
EUR
29.33
USD
26.13
RUB
0.46
EUR
29.53
USD
26.22
RUB
0.47
АвтоМото
Новости
7 июня 17, 13:23
Автопилот Tesla назвали убийцей велосипедистов
Автопилот Tesla
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Эксперт по робототехнике Хизер Найт (Heather Knight) изучила принцип работы автопилота электрокаров Tesla и пришла к заключению, что он может быть опасен для велосипедистов.
Статью под названием «Обзор автопилота Tesla: Велосипедисты умрут» специалист опубликовала в своем блоге на Medium.

Найт пояснила, что целью ее поста изначально являлось желание поделиться первыми впечатлениями от системы. Однако в процессе использования автопилота она заметила, что машина ведет себя странно при приближении велосипедистов. По ее словам, Tesla не понимает, что перед ней человек, и воспринимает велосипед как маленький автомобиль.

«Невозможность определить объект не говорит о том, что Tesla его не видит. Но, когда на кону человеческая жизнь, мы рекомендуем никогда не использовать автопилот Tesla возле велосипедистов», — заключила Найт.

Ученый положительно оценила остальные качества системы автономного вождения Tesla. По ее словам, машина отлично перестраивается из полосы в полосу без участия водителя, но порой слишком поздно заходит на поворот.

Tesla объявила о начале производства автомобилей с системой полного автопилота в конце октября 2016-го. На машину потребуется установить 8 камер с обзором 360 градусов, а также 12 ультразвуковых сенсоров и фронтальный радар. Подобным оборудованием уже оснащаются Model S и X. Отмечается, что внедрение новой системы позволит снизить затраты на транспортировку машин.

источник: lenta.ru
Ещё по теме:
Парижан пересадят на электровелосипеды
Центр Москвы будет полностью закрыт для авто
Совместное использование машин как спасение от пробок?
Итальянцы в этом году приобрели больше велосипедов, чем авто
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Рада отложила ввоз авто с эконормами не ниже Евро-6
noimageИлон Маск представил первое изображение Tesla Y (ФОТО)
noimageНа АЗС начал дешеветь автогаз
noimageHarley-Davidson отзывает 57 тысяч мотоциклов
noimageВ Японии подняли в воздух летающую машину SkyDrive. ФОТО
Лента новостей