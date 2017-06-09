Автопилот Tesla назвали убийцей велосипедистов

Статью под названием «Обзор автопилота Tesla: Велосипедисты умрут» специалист опубликовала в своем блоге на Medium.





Найт пояснила, что целью ее поста изначально являлось желание поделиться первыми впечатлениями от системы. Однако в процессе использования автопилота она заметила, что машина ведет себя странно при приближении велосипедистов. По ее словам, Tesla не понимает, что перед ней человек, и воспринимает велосипед как маленький автомобиль.





«Невозможность определить объект не говорит о том, что Tesla его не видит. Но, когда на кону человеческая жизнь, мы рекомендуем никогда не использовать автопилот Tesla возле велосипедистов», — заключила Найт.





Ученый положительно оценила остальные качества системы автономного вождения Tesla. По ее словам, машина отлично перестраивается из полосы в полосу без участия водителя, но порой слишком поздно заходит на поворот.





Tesla объявила о начале производства автомобилей с системой полного автопилота в конце октября 2016-го. На машину потребуется установить 8 камер с обзором 360 градусов, а также 12 ультразвуковых сенсоров и фронтальный радар. Подобным оборудованием уже оснащаются Model S и X. Отмечается, что внедрение новой системы позволит снизить затраты на транспортировку машин.



