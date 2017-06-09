На АЗС начал дешеветь автогаз

Стоимость автогаза в период со 2 по 6 июня снизилась в ряде крупных сетей АЗС. Об этом OilNews сообщили в Консалтинговой группе А-95.

Газ подешевел в крупных сетях: AMIC, Marshal, Shell, SUN OIL, UPG, Род-Ник и др. Барс 2000 на нескольких работающих в Киеве АГЗП снизил цену до 11,10 грн/л. На станциях в Киевской области - до 10,65 грн/л. Авантаж 7 торгует по минимальным в регионе 10,65 грн/л.

Несмотря на ограничения экспорта СУГ из РФ в мае на украинском рынке образовался профицит ресурса, это привело к падению котировок на границе Украины и Польши и стремительному снижению оптовых цен.





источник: liga.net

