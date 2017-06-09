Harley-Davidson отзывает 57 тысяч мотоциклов

Американская компания Harley-Davidson Inc. добровольно отзывает около 57 тысяч мотоциклов.





Отмечается, что причиной такого решения стала возможность выхода из строя маслопровода. Он может отсоединиться и привести к попаданию масла на заднюю шину мотоцикла.





Компания заявила, что получила девять сообщений о неисправности маслопровода, которые привели к двум авариям и одной травме.





Отзываются модели Electra Glide Ultra Classic, Police Electra Glide, Police Road King, Road King, Road King Special, Street Glide, Street Glide Special, Road Glide и Road Glide Special, выпущенные со 2 июля прошлого года по 9 мая текущего года.









Police Electra Glide







Harley-Davidson была основана в 1903 году и в настоящее время является крупнейшим производителем мотоциклов в США. Компания производит тяжелые мотоциклы для езды по шоссе, которые иначе называются "чопперы".





Рыночная стоимость производителя мотоциклов оценивается сейчас примерно в 9,3 миллиарда долларов.



