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АвтоМото
Новости
6 июня 17, 12:40
Harley-Davidson отзывает 57 тысяч мотоциклов
Police Electra Glide,
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Причиной отзыва мотоциклов стала возможность выхода из строя маслопровода.
Американская компания Harley-Davidson Inc. добровольно отзывает около 57 тысяч мотоциклов.

Отмечается, что причиной такого решения стала возможность выхода из строя маслопровода. Он может отсоединиться и привести к попаданию масла на заднюю шину мотоцикла.

Компания заявила, что получила девять сообщений о неисправности маслопровода, которые привели к двум авариям и одной травме.

Отзываются модели Electra Glide Ultra Classic, Police Electra Glide, Police Road King, Road King, Road King Special, Street Glide, Street Glide Special, Road Glide и Road Glide Special, выпущенные со 2 июля прошлого года по 9 мая текущего года.


Police Electra Glide

Harley-Davidson была основана в 1903 году и в настоящее время является крупнейшим производителем мотоциклов в США. Компания производит тяжелые мотоциклы для езды по шоссе, которые иначе называются "чопперы".

Рыночная стоимость производителя мотоциклов оценивается сейчас примерно в 9,3 миллиарда долларов.

источник: point.md
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